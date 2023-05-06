屋崙遊民大本營被夷為平地 清走700噸垃圾

伍德街營地發生的火災。（圖：屋崙消防局提供）

北加屋崙 市最大的無家可歸者營地之一伍德街（Wood St）公共區，被市政工作人員夷為平地，並運走近700噸垃圾。據電視台KTVU報導，該營地被很多無家可歸者認定是他們唯一覺得是「家」的地方，近幾個月來，無家可歸者懇求市府和法官讓他們留下來，但法官裁定拆除這一營地對城市有利。

根據電視台披露，這次的清除行動中，市府公共工程人員共運走近700噸的垃圾、OakDOT組織拖走30輛車和九輛被盜車輛、屋崙動物服務中心拯救49隻貓，更有環境服務人員和消防員清理在場的危險材料，並撲滅多起火災。

市府官員5日在聲明中表示，屋崙警方提供「重要的公共安全支持」；據了解，有部分無家可歸的居民豎起一道屏障，試圖阻止警察 進入營地。

屋崙市長盛桃（Sheng Thao）對行動表示支持，她說：「為每位居民提供安全和有尊嚴的住所，是我們此次關閉營地的主要目標，很感激我們取得了這項成就，並感謝為此付出巨大努力和做出貢獻的市府部門、縣機構和社區合作夥伴。」

清理行動後，目前有57人接受庇護所服務，包括伍德街小屋計畫（Wood Street cabin program ）和安全房車停車計畫（Safe RV Parking program）。 Lifelong Medical和阿縣健康護理（Alameda County Health Care）也為需要醫療服務和心理健康 支持的居民提供現場服務。