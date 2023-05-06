遊民新安置計畫將蓋小型公寓 7月動土

洛杉磯縣政府哈仙達岡第七大道村永久遊民中心藍圖。（記者楊青／翻攝）

哈仙達岡第七大道村是洛杉磯 縣政府將在今年7月動工的永久性遊民 居家改建項目。計畫包括帶有廚房的小型公寓，還有社區活動場所、休息區、園藝區以及給狗狗運動的跑道。

根據洛縣 政府4日晚公布的方案，第七大道村（哈岡南第七大道1172號）位於Denny's餐廳和Chevron加油站後面的6號汽車旅館（Motel 6），此物業已由洛杉磯縣政府購買，作為加州房匙計畫（Homekey）的一部分，以解決遊民對可負擔住房迫切要求。

2020年11月，洛縣獲得加州住房和社區發展部（HCD）撥給的房匙計畫的第一期管理資金，購買了哈岡的6號汽車旅館物業。這是洛杉磯縣獲得HCD資助在洛縣境內購買的10個地點之一。目前哈岡的這一地點作為遊民的臨時住房，由洛杉磯遊民服務局（LAHSA）監管，從2021年1月開始轉為房匙計畫（Homekey）站點，至今先後入住將近400名無家可歸者。

該改建計畫包括將原來的142間客房改建成帶小廚房的小型公寓。其中兩個一房單元將用作兩個駐場經理的住所，數個單元將改建成為辦公室和會議室，作為管理處和經理人員提供服務的場所。將創建一個室內社區活動場所和三個室外帶園林景觀的休息區供居民使用，包括樹木和園林以及供狗狗運動的跑道，園藝區和遮陽地放置長凳供居民休息。該地區將安裝太陽能充電池板，增加園林綠化，為居民提供成本較低的電力和瓦斯。

洛縣政府特別強調，該區將優先入住當地遊民，同時24小時全天候安全警衛，並在園區安裝鍛鐵圍欄，供汽車和行人使用有監控的單向入口，在住宅區設置監控或安全攝像頭。不過反對者表示，出自當地的遊民少之又少，相反來自外地的遊民源源不斷；「所謂的安全警衛是自欺欺人，遊民的脚步不可能不進入社區」。

縣政府表示，合格的居民將通過縣政府現有的遊民服務機構網絡，和洛杉磯遊民服務機構的協調登記系統轉介，此計畫還將會在哈岡及周邊地區開展外展服務，將遊民帶入第七大道村。被轉介的居民包括沒有固定居所，來自遊民庇護所臨時住房和／或流落街頭的單身人士。

洛縣政府授權洛杉磯Women Organizing resources, Knowledge and Services負責該物業事務，Solari Enterprises將提供物業管理服務及執行相關租戶規例和準則管理，Housing Works提供該物業居民的支援服務。