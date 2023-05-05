戴琪訪蒙市 要資助亞裔小商家復甦

聯邦眾議員趙美心（前排左四）和美國貿易代表戴琪（前排左五） 4 日邀請聖蓋博谷民選官員和商界領袖座談，反應大型槍擊案對小企業的影響。（記者丁曙／攝影）

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）和代表聖蓋博谷地區的聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）4日下午邀請地方民選官員和商界領袖在蒙特利公園市 （Monterey Park）參加圓桌會議，討論利用更多聯邦政府資源，幫助遭遇疫情和槍難雙重災害的亞裔 小企業盡快復甦。

5月是亞裔傳統月（Asian Heritage Month），第一周又是「全國小企業周」（National Small Business Week），兼任眾議院籌款委員和小企業委員的趙美心，針對國會和聯邦政府可以做些什麼，邀請戴琪大使來幫助聖蓋博谷的亞裔社區和亞裔小企業。

戴琪表示，今年1月下旬，一名亞裔槍手在蒙特利公園市舞星舞社（Star Dance Studio）造成11死9傷，震驚全美。這場悲劇的後果凸顯如何應對亞太裔的心理健康和商業需求，以及獨特文化語言的挑戰，備受聯邦政府關注。總統拜登、副總統賀錦麗、衛生部部長貝塞拉（Xavier Becerra）、小企業管理署（SBA） 署長古茲曼（Isabel Guzman）等高官，分批造訪蒙市，傾聽社區心聲，了解市民和小企業的需求，動用更多聯邦資源，滿足社區需要，療傷止痛，恢復經濟。

戴琪進一步指出，她和古茲曼署長討論過如何利用聯邦資源，幫助蒙市因受槍擊事件影響而遭受重大損失的企業，幫助獲得 SBA 發放的經濟傷害災難貸款 （Economic Injury Disaster Loans，EIDL）。特別是政府應對大規模槍擊事件，今後要採取類似聯邦急難管理局（FEMA）的抗災措施，協調所有可用資源抵抗自然災害。

趙美心指出，當下蒙特利公園市持續從大規模槍擊事件中恢復過來。作為國會議員，她邀請古茲曼署長一起走訪現場附近的小企業，聽到了業主描述了經濟困難，以及客流量和銷售量顯著下降的困境。

現在小企業主可以不必擔心能否支付工資或維持正常運轉，署長古茲曼和州長紐森合作，一起推出「經濟傷害災難貸款」，受到重創的小企業主們，可以獲得該項重要的聯邦經濟援助。這項低息聯邦災難貸款，現已提供給因受蒙市大規模槍擊案而受到經濟影響、但符合條件的小企業，他們可能有資格獲得最高 200 萬美元的「經濟傷害災難貸款」。

這些貸款可用於支付固定債務、工資、應付帳款和其他帳單。小型企業的貸款利率為3.305%，私營非營利組織的貸款利率為2.375%，還貸期限最長30年，申請截止日期2024 年1月5日。