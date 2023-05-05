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防醫院倒閉潮 加州1.5億貸款救急

編譯廖宜怡／綜合報導
加州中谷地區的瑪德拉社區醫院去年底因不堪負荷倒閉。（取自電視新聞截圖）
加州中谷地區的瑪德拉社區醫院去年底因不堪負荷倒閉。（取自電視新聞截圖）

加州立法議員今年稍早對中谷一家醫院的倒閉表示震驚。立法會4日投票通過，將提供1億5000萬元貨款給有倒閉危機的醫院，以防加州發生一連串類似事件。

瑪德拉縣（Madera County）唯一一家醫院瑪德拉社區醫院（Madera Community Hospital）於去年12月關閉，導致這個人口近16萬人的社區，在30分鐘車程範圍內沒有任何醫療中心。瑪德拉社區醫院的倒閉告知人們，在新冠疫情期間，加州大部分農村地區的社區醫院都陷入生存困境。

之後，艾爾森多（El Centro）、蒙地貝婁（Montebello）、霍金斯（Hawkins）和維塞利亞（Visalia）等城市的醫院也都傳出瀕臨倒閉的消息，其中一家已宣布破產，另一家被州立大學接管。上個月由加州醫院協會（California Hospital Association）資助的一份報告指出，在加州400多家醫院中，有20%的醫院正面臨倒閉風險。

必須與州長辦公室進行數月的預算辯論和談判的加州立法會，一般要等到6月才會批准新支出項目。但是，鑑於醫院倒閉危機非常嚴重，立法會和州長紐森（Gavin Newsom）都同意現在就提供這筆救急金，並承諾在今年預算計畫完成後進行更多援助。

加州醫院協會總裁兼執行長柯伊爾（Carmela Coyle）說：「我認為人們還沒有意識到外面正在發生的事，我非常擔心。」

除了不斷上升的通貨膨脹和勞動力成本，由政府負責支付醫療費用的加州病人人數也不斷增加，讓問題變得更複雜。在疫情期間，加州「聯邦醫療補助」（Medicaid）急遽擴大，緊急規定讓所有低收入成年人可以很容易申請到這些計畫，無論他們的移民身份為何。

雖然享用「聯邦醫療補助」的人變多，但「聯邦醫療補助」付給醫院的費用仍維持不變。柯伊爾表示，平均來說，醫院為照顧一名病人所花的每1塊錢，「聯邦醫療補助」會退還74分錢。

加州將以無息貸款的形式，向符合特定條件的非營利或公立醫院發放1億5000萬元，農村地區的醫療中心和絕大部分病人使用「聯邦醫療補助」的醫院可以優先獲得。

加州 疫情 預算

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