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網路平台付新聞費用 加州新法初審過關

編譯胡立宗／綜合報導
要求網路平台支付新聞使用費的加州新法提案人眾議員瓦克斯。（美聯社）
要求網路平台支付新聞使用費的加州新法提案人眾議員瓦克斯。（美聯社）

加州議會要求新聞使用者付費的草案2日通過眾議會司法委員會初審，由眾議員瓦克斯（Buffy Wicks）起草的提案意在要求Google、Meta 等網路巨頭使用加州在地媒體的新聞時必須付費。雖然初審獲得跨黨派支持，但是未來變數仍多，除了外界質疑箝制言論自由的疑慮，還有真的生效後，取得的費用該如何公平分配。

Google尚未回應美聯社對本案的詢問。Meta雖然拒絕回應單一法案，但也提示美聯社可以參考他們之前對美國國會與加拿大政府的說明，當時Meta表示，如果真要收費，他們寧可完全不用新聞。

草案的支持與反對者歧異也相當大：支持者說，加州在過去十年間已經有百家當地媒體關門，收費是他們的救生圈；反對者則搬出憲法第一修正案，強調提案妨礙了平台更正錯誤新聞的機會。

提案人瓦克斯強調，隨著新聞由紙媒轉為網路，加州當地新聞業受到的威脅越來越大，她的提案就在要求網路平台必須將利得的70%分配給當地媒體，用於支付旗下記者的薪資。同時，提案也禁止平台報復要求收費的媒體，因為他們已經獨占廣告收益好長一段時間了。瓦克斯的提案獲得大型媒體工會的支持，如News Media Alliance與Media Guild of the West。

不過數位權益團體Electronic Frontier Foundation已經表態反對。代表450家獨立媒體的LION Publishers也強調新案找錯對象，因為該案只會獨厚大型媒體與侵蝕各地媒體的對沖基金。

LION Publishers的成員包括加州的50家小型媒體，40家的記者不超過五人，他們在新規下沒有任何好處。只是，美聯社指出，LION Publishers過去兩年已經從Meta拿到100萬元的權益金，不過發言人稱他們不能代表Meta回應。

除了加州，國會也曾經推動類似立法，不過最終流產。加拿大、澳洲也有類似的立法，澳洲2021年的法案已迫使Google與Facebook在2022年繳納1億4000萬元的權益金。

加州 Google 澳洲

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