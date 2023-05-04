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洛杉磯直飛上海 最快月中恢復 華人期待票價能降

疫情影響 金山高收入者「出走潮」帶走上百億

洛杉磯直飛上海 最快月中恢復 華人期待票價能降

記者邵敏／洛杉磯報導
東航將恢復洛杉磯直飛上海航班，最快5月中旬開始。（受訪者提供）
東航將恢復洛杉磯直飛上海航班，最快5月中旬開始。（受訪者提供）

美國運輸部5月3日宣布最新消息，允許中方航司運營每周總共12個中美直航客運航班，至此，幾經周折，增加中美直航航班終於敲定。業內人士透露，東航將恢復上海直飛洛杉磯的航班，最快5月中旬就有可能開始執飛。

目前中美之間每周有8個中國航司的直飛航班，此次增加4個，共有12個航班。對於中美直飛航班的增航消息，洛杉磯票務人士顧彬彬表示，他得到一手消息，東方航空公司將恢復上海直飛洛杉磯的國際航班，每周六從上海飛洛杉磯，每周日返航從洛杉磯回上海，航班號規劃MU583、MU586。關於其他直航航班增加的具體信息，顧彬彬表示會時刻關注。

這一消息傳來，南加華人為此歡欣鼓舞，自疫情以來，洛杉磯直飛上海的航班被取消至今，不少來自上海的華人回家探望親友，都要各地轉機，如今直航馬上就要恢復增加，讓他們覺得離家的路更近。

來自上海的張女士準備暑假帶孩子回國探望家人，她一直在等待洛杉磯、上海直飛航班的恢復，但眼看歸期將近，票價卻一天比一天高，無奈的她，兩周前定下洛杉磯飛香港、再轉機飛上海的機票。對於兩地直航即將恢復，她感慨雖沒有趕上，但從上海回洛杉磯的返程，就可以選擇乘坐直飛航班，「因為帶著年幼的孩子，直飛會是最好的選擇。」

目前最讓人關注的就是，機票價格是否會因直飛航班增加有所變化，乘客期盼，票價究竟何時能回到疫情前。

顧彬彬表示，面對將到來的暑假旺季，客流量將會暴增，雖然直飛航班增加，但票價在旺季大幅下調的概率不會很大，將會維持目前水平，5月下旬至7月中旬，甚至會有小幅上調。對於票價是否會回到疫情前的價格，現在來看，可能性極小。

根據各大票務平台的數據，目前至7月中旬期間，執飛的美中航線直航，經濟艙單程價格在2150元至3400元之間波動。業內人士預測，新增直航開通後，價格波動的區間依舊在此之間。

疫情三年多，因為各種限制，很多華人無法回國探望親友，如今疫情限制幾乎全面取消，直飛航班也開始增加，這些都會刺激華人回國的願望。需求增加，機票價格下降的可能性就不大。

不過據相關消息，韓國、日本等一些中轉國家近來傳出，可能恢復持美國簽證者中轉免簽過境的措施。顧彬彬認為，如果這個措施恢復，暑假旺季，轉機航線的機票價格還會繼續上漲，因為有更多人選擇通過這個方式回國。同時，中美客流的繼續暴增，也會對直飛航班的機票價格帶來影響。

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