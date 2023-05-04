中美直航航班 廣州、廈門等城市 班次有望增加

美國運輸部增加中國航司運營的中美直航航班名額，從現在的每週8個增至每週12個。對此，專家預測洛杉磯至上海、廣州、廈門的航班有望增加。（製圖：記者子為）

中美直航航班每周增至12個，對此，專家預測洛杉磯 至上海、廣州、廈門的航班有望增加。部分雖華人 表示欣喜，但也有部分華人保留觀望態度，不覺得該政策的變化會帶來很大便利。

對於此命令的修改，研究中美機票市場的專家「北美票帝」預測，東航可能增加一個上海-洛杉磯往返航班，南航可能增加一個廣州-洛杉磯往返航班，廈航可能增加一個廈門-洛杉磯往返航班，國航可能增加一個北京-紐約往返航班，川航、海航可能暫時沒有機會。不過，以上皆為預測，實際運營以官方消息為準。

得知中美直飛航班要增加的消息，南加華人有的欣喜，有的保持觀望態度。住在巴沙迪那（Pasadena）的張女士表示，此舉有望助中美直飛的航班降價，未來回家或許更方便。張女士近日剛買好回國機票，比價時發現目前的市場價和疫情 期間沒有差別，直飛航班的經濟艙價格基本要三萬多人民幣（約4300美元）。

不過部分華人對航班增加保持觀望態度，已在洛杉磯生活十多年的康先生認為，只增加四班有些杯水車薪。康先生指出，疫情前常能買到不到1000美元的廣州洛杉磯直飛機票，使他和國內的家人能更頻繁見面。

基於目前的國際形勢和中美關係，康先生對未來中美航空市場的互相開放不抱太大信心。他感慨道，以前每次中國有城市開通直飛美國的航班都是大新聞，比如北京-西雅圖、廣州-洛杉磯，但感覺疫情三年把之前所有的「成果」都抵銷了。