中美直航航班 廣州、廈門等城市 班次有望增加
中美直航航班每周增至12個，對此，專家預測洛杉磯至上海、廣州、廈門的航班有望增加。部分雖華人表示欣喜，但也有部分華人保留觀望態度，不覺得該政策的變化會帶來很大便利。
對於此命令的修改，研究中美機票市場的專家「北美票帝」預測，東航可能增加一個上海-洛杉磯往返航班，南航可能增加一個廣州-洛杉磯往返航班，廈航可能增加一個廈門-洛杉磯往返航班，國航可能增加一個北京-紐約往返航班，川航、海航可能暫時沒有機會。不過，以上皆為預測，實際運營以官方消息為準。
得知中美直飛航班要增加的消息，南加華人有的欣喜，有的保持觀望態度。住在巴沙迪那（Pasadena）的張女士表示，此舉有望助中美直飛的航班降價，未來回家或許更方便。張女士近日剛買好回國機票，比價時發現目前的市場價和疫情期間沒有差別，直飛航班的經濟艙價格基本要三萬多人民幣（約4300美元）。
不過部分華人對航班增加保持觀望態度，已在洛杉磯生活十多年的康先生認為，只增加四班有些杯水車薪。康先生指出，疫情前常能買到不到1000美元的廣州洛杉磯直飛機票，使他和國內的家人能更頻繁見面。
基於目前的國際形勢和中美關係，康先生對未來中美航空市場的互相開放不抱太大信心。他感慨道，以前每次中國有城市開通直飛美國的航班都是大新聞，比如北京-西雅圖、廣州-洛杉磯，但感覺疫情三年把之前所有的「成果」都抵銷了。
剛畢業在洛杉磯工作的華人胡小姐，則覺得直飛航班增加「事不關己」，她認為中美直飛航班一直只是北上廣深這樣大城市的福音，對於家在三線城市的她，怎麼飛都很麻煩，直飛回國不如在韓國或日本中轉，還能趁機到日韓遊玩一番。
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