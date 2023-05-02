一天數十通陌生電話 洛縣華女崩潰

華女每天接到數十個垃圾電話、騷擾電話，讓她非常困擾。（受訪者提供）

洛杉磯縣一名華女 日前向本報反映，最近一周她接連收到無數垃圾電話、騷擾電話，一天多達幾十個。這些來自世界各地的陌生電話，讓她整天處於精神高度緊張狀態，幾近崩潰，不知如何是好。

根據華女分析，起源是因為她最近參加一個社區活動，為獲得小禮物分享了個人資料，才造成今天的尷尬局面。

洛縣阿罕布拉(Alhambra)居民 Angela，一周前帶著孩子參加附近城市的一個社區活動，她表示最初是在社群媒體上看到這個活動推廣，介紹內容豐富，有適合孩子的各項活動體驗，同時也提到，會有很多免費禮物限時贈送。

但事實上，那天Angela和孩子趕到現場時，發現這就是幾家華人廣告攤位的宣傳活動，大部分都是一些針對孩子的海外教育機構，有中文課、思維課、畫畫課等，不少華人家長排著長隊，領取免費小禮物。

Angela本想離開，但孩子看到一些小玩具就賴著不肯走。為了拿到這些禮物，每個攤位都要求領取者留下電話號碼、電郵地址，並且掃二維碼加老師微信。 Angela說自己一直不喜歡商家這樣的推廣方式，但現在似乎非常普遍，她當時不以為意，就在幾個攤位留下了個人信息。

沒想到噩夢當天下午就開始了，Angela的手機 很快收到無數陌生電話，幾乎每隔十分鐘就有一個電話，號碼顯示來自舊金山、上海、馬里蘭、德州等世界各地，有些號碼系統直接顯示疑似詐騙 電話(Scam Likely)。對於陌生來電，Angela通常不會接聽，如果對方真有重要事情一定會留言。

而這些陌生電話少有留言，偶爾幾個留言的內容幾乎如出一轍： 「中國出入境管理局來電，你有一份重要郵件尚未領取，請按9獲取詳細內容。 」Angela表示，一聽到這些留言，就肯定是詐騙電話，之前她也曾收到過，從來不會理睬。

在接下來的一周裡，Angela幾乎每天都會收到幾十個陌生來電，這讓她十分焦慮，「以前也有陌生來電，但從沒有這麼頻繁，我直接忽略，現在太瘋狂了，就像狂轟亂炸一樣，我都害怕看到自己的手機，一直響個不停。」她曾嘗試接通幾個電話，內容和詐騙電話的語音留言十分相似。

面對這樣的狀況，Angela分析說，最近一段時間她沒有在別的地方透露過個人資料，只有一個可能，就是參加了孩子教育有關的社區活動，掃了二維碼，分享個人信息，「我判斷，當時分享的個人資料很快就被對方賣掉了。」

盜取、販賣個人資料信息，已成為網絡犯罪、電信詐騙的重要組成部分，人們應謹慎判斷，小心處理個資，特別是在遇到與銀行賬戶信息相關的資料時，一定不能外洩，避免造成不必要的經濟損失。 Angela說自己現在雖然錢財沒有損失，但無盡的垃圾電話讓她很頭痛，如果持續下去，她只能考慮更換電話號碼。