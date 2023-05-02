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高速追車屢釀禍 洛警遭質疑

編譯胡立宗／綜合報導
警車追捕車輛的畫面。（取自NBC）
警車追捕車輛的畫面。（取自NBC）

洛杉磯市警政委員會（Police Commission）日前質疑洛市警局（LAPD）現行高速追車的逮捕手段，因為自2018年以來已經導致上千名的無辜民眾死傷，而超過44%的個案都是源自於車輛偷竊。委員會因此質疑，追查贓車固然重要，但是否要以人命為代價？

警方資料顯示，時間越短的高速追逐越可能引發傷亡，最致命的是短於五分鐘的追車。因為2018年以來的統計顯示，此類高速追逐最後受傷、死亡的往往是無辜駕駛與路人，警政委員會主席布里格斯二世（William J. Briggs II）因此質疑，洛市警局執法的界線到底何在，何種案件不必拚命追逐以避免警察與市民的不必要傷亡？

洛市警局提供的資料顯示，2018年至2023年3月底，共有4203起的高速追車事件，最後25%引發傷亡，受害者中49%為無辜民眾。4203起中，44%又是起於接獲線報，指被竊車輛出現。委員Maria Lou Calanche質疑，警方真的有需要為了一台贓車，冒著可能傷人命的危險嗎？另一名委員Rasha Gerges Shields則說，他們知道有其他轄區是禁止追逐贓車的。

洛市警局局長摩爾（Michel Moore）強調，他認為員警必須繼續追查贓車、逮捕嫌犯，因為對於洛杉磯居民來說，車輛就是他們的必需品。他說，涉嫌不法的人應該得到教訓，追車的風險確實很高，但可喜的是今年以來的竊車案件已經年減10%。

負責調查的副警長Don Graham接受NBC訪問時則說，追車導致傷亡的事故雖然減少了，但是出現傷亡仍是難以接受的。因此警政委員會當天的結論是，洛市警局應該深入研討其他城市禁止追車的前例，以及是否有更新的技術可以避免不必要的贓車追逐。

洛杉磯 警察

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