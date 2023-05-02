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一天數十通陌生電話騷擾 洛縣華女崩潰

AI教父離開谷歌 警告人工智慧威脅…「將比人類更聰明」

造假客服詐騙 愈來愈真

記者王若然／洛杉磯報導
李女士於3月初接到該電話，此號碼確實是T-Mobile的客服電話。（李女士提供）
李女士於3月初接到該電話，此號碼確實是T-Mobile的客服電話。（李女士提供）

近日南加州華人李女士接到所謂T-Mobile的客服電話，對方能正確叫出李女士的名字、郵箱以及家庭住址。如今各式詐騙電話猖狂，詐騙新套路層出不窮。有時詐騙電話中，歹徒偽裝得十分真實，一不留神就讓人陷入圈套中。

李女士3月初有一天，突然接到一個電話，來電顯示是8009378997。一接通之後，對方是一個普通話說得非常好的男性。對方上來先問：「請問你是李XX嗎（李女士大名）？」李女士回答是。對方接著又準確無誤地說出李女士的郵箱和家庭住址。

接著李女士詢問是何事，該男子稱其是T-Mobile的中文客服，說最近有以李女士之名在T-Mobile辦理的一個手機號，經常發送給民眾垃圾、詐騙短信，遭很多用戶投訴，問該號碼是否為李女士所有。

李女士表示自己用Verizon，從未有過T-Mobile的手機號。對方接著說，這是有人利用李女士的身分辦了手機號，還問李女士是否知道最近Weee！的數據洩漏事件，問李女士是否也用過Weee！。李女士表示自己確實用過Weee！，對方稱李女士的信息一定是這樣被洩露的。

李女士在沒有掛斷電話的情況下，隨手將來電號碼在網上搜索一番，結果這個8009378997的號碼還真是T-Mobile的客服熱線。接著她問騙子的名字，對方竟還大方地說自己叫Easter Li，是T-Mobile的中文客服，從華盛頓打來。李女士一時無語，說，「那你就去FCC告我吧！」隨即掛斷電話。

為了謹慎起見，李女士還是撥打了T-Mobile的客服電話，T-Mobile稱他們根本沒有中文熱線，更別提有叫Easter Li的中文客服了！

T-Mobile 詐騙 手機

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