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馬雲5月起在東京大學當客座教授 研究可持續農業、糧食生產

華人自造環保屋 這些節能設計好巧妙

萬物漲 二手衣消費5年內上看700億

編譯胡立宗／綜合報導
洛杉磯西區Trove店內的二手商品，即使是名牌貨也是賣低價位。 (Trove.la)
洛杉磯西區Trove店內的二手商品，即使是名牌貨也是賣低價位。 (Trove.la)

二手衣物銷售平台ThredUP的最新報告指出，在新冠疫情通貨膨脹的影響下，超過三分之一的消費者說，他們去年花在二手衣物上的錢已經超過新衣了。美國市場二手衣物的總值可望在五年內突破700億元，全球市場2025年可望達到3500億元。

洛杉磯市西木區（Westwood）的二手服飾店Trove的老闆Danielle Darnault就說，當一盒蛋比一加侖汽油還貴時，大家都該把清理衣櫃當成副業，因為拿到Trove來賣，至少可以變現，最高可以拿回原價的四成。

BargainsLA.com的二手專家Suzanne O'Connor接受KCAL電視台訪問時說，類似Trove這樣的店，已經不只是「縮衣節穿」了，因為裡頭的高檔貨非常多，很多根本連穿都沒穿過。很多原本可能要1200元的，Trove只賣200，去掉的不是零頭，而是大頭。

不只是ZARA、Barneys、Madewell與Lilly Pulitzer，高檔品牌Carolina Herrera、Escada也有。Christian Louboutins的紅底高跟鞋與Prada的鞋子一樣也有，旁邊則是Hermès、Chanel、Coach與Jimmy Choo。

常客Kimberly Berg說，在二手商店可以買到高檔貨，而且不必荷包大失血，例如她之前就找到一只Skagen的手表，原本要價500元，她只花了40元。

Suzanne O'Connor說，低價買進絕對不會退潮流，而且衣物再利用對環境也好。KCAL指出，美國48%的舊衣最後都進了垃圾場、不然就是焚化爐。

疫情 洛杉磯 通貨膨脹

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