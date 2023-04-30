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全球最大科幻文學獎 羅熙茗獲獎

記者張宏╱洛杉磯報導
理財專家林日昇（右一）、南華聯主席陳慧碧（右三）和插畫優勝者來自韓國的Helen Yi（左三）和中國的羅熙茗（左二）和等人合影。（記者張宏／攝影）
理財專家林日昇（右一）、南華聯主席陳慧碧（右三）和插畫優勝者來自韓國的Helen Yi（左三）和中國的羅熙茗（左二）和等人合影。（記者張宏／攝影）

被稱為目前全球規模最大、最權威的科幻文學獎項的「哈伯德未來文學與插畫」（L. Ron Hubbard's Writers & Illustrators of the Future）頒獎典禮於28日在好萊塢舉行，17歲華人少女羅熙茗獲得插畫家競賽的優勝獎。

（影音來源：記者張宏）

來自世界各地的12名作家和12名插畫家因為其在科幻小說的卓越表現成為年度作家和插畫家競賽獲勝者。這些獲獎者來自美國、加拿大、中國、哥斯達黎加、牙買加、羅馬尼亞、韓國、英國和越南。其中亞裔獲獎者有三名，分別是來自中國羅熙茗、韓國的Helen Yi和越南的Dao Vi。

來自中國杭州的17歲少女羅熙茗獲得了插畫家競賽的優勝獎。她表示，三歲時和父母移民美國，一直住在馬里蘭州，這次為領獎專程來到洛杉磯。她其實從高中才開始創作插畫，能取得這樣的獎項她很高興。明年她就會去賓大就讀計算科學和藝術專業，希望能繼續提升自己。

南加華聯主席陳慧碧和理財專家林日昇也出席活動，陳慧碧表示，這個獎項歷年來都有華裔獲獎，但是在華人區卻很少有人知道。華人應該走出華人區，多多參與主流社會的活動，彰顯華人的力量和聲音。

今年終身獎獲得者是加拿大科幻教父Robert J. Sawyer，他的作品有「The Terminal Experiment」和「Flashforward」等，他是歷史上七名得過全部科幻最高獎項星雲、雨果、坎伯三大獎的作家之一。自2005年以來他一直擔任未來作家大賽評委。

當晚主講嘉賓是丹．法爾 （Dan Farr） 是流行文化偶像。 作為 FanX 鹽湖城漫畫大會的創始人兼首席執行官，他表示，這些未來作家和插畫家將成為下一代流行文化的主要影響者。在這個飽受爭議的世界中， 未來將看到來自新一代創意人士通過藝術作品改變世界和治癒世界。

1982年，哈伯德（L. Ron Hubbard）發布他的國際知名的暢銷科幻小說「地球戰場」，這是為慶祝他成為職業作家50年而寫，1983年他創建了未來作家競賽，為有抱負的推理小說作家提供展示才華的平台，後由於未來作家比賽的成功，在五年後又創辦未來插畫師比賽。

參加哈伯德未來文學與插畫頒獎典禮的李嘉壁（從左至右）、陳慧碧、羅熙茗和林日昇（記...
參加哈伯德未來文學與插畫頒獎典禮的李嘉壁（從左至右）、陳慧碧、羅熙茗和林日昇（記者張宏／攝影）
來自杭州的17歲華人少女羅熙茗獲得插畫競賽優勝獎。（記者張宏／攝影）
來自杭州的17歲華人少女羅熙茗獲得插畫競賽優勝獎。（記者張宏／攝影）
「哈伯德未來文學與插畫」大獎被稱為目前全球規模最大、最權威的科幻文學獎項。（記者...
「哈伯德未來文學與插畫」大獎被稱為目前全球規模最大、最權威的科幻文學獎項。（記者張宏／攝影）
「哈伯德未來文學與插畫」（L. Ron Hubbard's Writers & ...
「哈伯德未來文學與插畫」（L. Ron Hubbard's Writers & Illustrators of the Future）頒獎典禮於28日在好萊塢舉行。（記者張宏／攝影）

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