我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿被騙40元停車費 德州男溜出餐廳殺人後繼續約會

家屬稱澳洲學生因「台灣小吃」中毒 台網炸鍋抗議被汙名

饒影凡選加州參議員 主打嚴控槍枝

記者丁曙／亞凱迪亞報導
加州參議會需要亞裔代表，饒影凡具財經背景，及精通國粵英三語優勢。（記者丁曙／攝影）
加州參議會需要亞裔代表，饒影凡具財經背景，及精通國粵英三語優勢。（記者丁曙／攝影）

加州參議員候選人饒影凡(Yvonne Yiu)26日接受本報專訪指出，新畫分的州參議員第25選區，包括八個最具代表性的亞裔城市，這樣一個選區很需要一位亞裔代表，所以她站出來競選，主要政見就是安全社區嚴格控管槍枝。

另外，她也希望能加強社區安全、開發可負擔住房、輔導心理健康、提升民眾教育、履行歷史使命。

影音來源：記者／丁曙

饒影凡表示，她希望憑藉個人的財務背景和中、英、粵語能力，服務好該選區的民眾。她來自蒙特利公園市，經歷過年初的大規模槍擊案，痛定思痛，政見主打安全社區嚴格控管槍枝；作為有企管、投資及金融經驗的專家，她著重於發展經濟，開發可負擔住房和創造工作機會；重視精神健康和醫療保健，以及將優良教育普及給社區民眾。

饒影凡解釋，在全力投入的2022年加州主計長選舉結束後，她本想好好休息一段時間。但加州參議會高層找到她，動員她競選加州第25選區參議員。

因為在2020年選區重畫後，加州參議員25選區一下子畫入了巴沙迪那(Pasadena)、南巴沙迪那(South Pasadena)、聖瑪利諾(San Marino)、阿罕布拉(Alhambra)、蒙特利公園(Monterey Park)、聖蓋博(San Gabriel)、羅斯密(Rosemead)、天普市(Temple City)、亞凱迪亞(Arcadia)八個亞裔社區，成為加州亞裔人口最多的州參議員選區。但是，該選區沒有亞裔代表。

饒影凡指出，加州州議會有40位參議員，現在只有兩位亞裔。但是，其中一人明年改選國會眾議員，另一位也要換跑道，州參議會將沒有亞裔代表。民主黨高層鼓勵她，「你選過加州主計長，有全州性選舉經驗，知名度高，機會好，不失時機，不能放棄，一定要出來選。」

為此，饒影凡首先詢問了幾位也可能出馬競選的人士，例如，伍國慶(Mike Eng)、梁僑漢(Hans Liang)等人，但他們皆表示不選。因此，她經過深思熟慮，決心代表亞太裔社區再次投入選戰。

加州 亞裔 參議員

上一則

饒影凡精通國粵英三語 盼扮演溝通橋樑

下一則

五類魚 捕到千萬別吃

延伸閱讀

加州參議會需要亞裔代表 饒影凡財經背景雙語優勢

加州參議會需要亞裔代表 饒影凡財經背景雙語優勢
仇恨犯罪動機難舉證 加州定罪不到四成

仇恨犯罪動機難舉證 加州定罪不到四成
加州議會亞裔黨團 支持蘇維思接勞工部長

加州議會亞裔黨團 支持蘇維思接勞工部長
拜登想連任 牽動加州3巨頭仕途

拜登想連任 牽動加州3巨頭仕途
聖荷西誘捕買酒 兩商家違規銷售挨罰

聖荷西誘捕買酒 兩商家違規銷售挨罰
天氣差+競爭多 加州大麻業走下坡？

天氣差+競爭多 加州大麻業走下坡？

熱門新聞

案發地點。（圖片來源：受訪人提供）

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2023-04-23 16:20
加州2023最危險城市，內陸聖伯納汀諾市上榜。（SBPD）

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023-04-23 18:11
劉亦菲扮演的許紅豆打坐場景中穿的是Tretorn鞋。（「去有風的地方」劇照）

劉亦菲神仙姐姐同款鞋 加州好市多有賣…才20多元

2023-04-25 18:19
比斯利（Marc Beardsley）和妻子耐斯樂（Rosilyn Nesler）。（ABC）

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

2023-04-27 14:47
位於蒙迪貝婁市的比佛利醫院。（本報檔案照）

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

2023-04-25 14:05
案發地為居民區，馬路兩邊均為獨棟屋。（谷歌地圖）

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

2023-04-24 13:56

超人氣

更多 >
買汽車保險 這三家公司最便宜

買汽車保險 這三家公司最便宜
貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤
媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？
想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃

想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃
華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償