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被指間諜首度公開回應 王文祥：不還擊會被欺負

記者趙健／洛杉磯市報導
被指為中國政府從事間諜活動，王文祥表示，要直面還擊，不能採取大事化小小事化了的態度，否則會被踩在腳下。圖為王文祥在高球場為賽事獎杯「開箱」。（記者趙／攝影）
被指為中國政府從事間諜活動，王文祥表示，要直面還擊，不能採取大事化小小事化了的態度，否則會被踩在腳下。圖為王文祥在高球場為賽事獎杯「開箱」。（記者趙／攝影）

台塑創辦人王永慶之子、塑膠水管製造商JM Eagle執行長王文祥首度公開指出，有謠言說他與中國政府關係密切，甚至包括間諜活動，他要正面還擊；強調這種指控加劇「反亞裔仇恨」，並指出長期沉默會繼續被歧視，被別人踩在腳下。

「每日傳訊」(Daily Caller)近期發表文章稱，王文祥與中國政府關係密切，甚至包括涉及間諜活動。

對於「每日傳訊」的報導，王文祥已透過主流媒體澄清，並指出這種指控可能會加劇「反亞裔仇恨」。王文祥說：「這種文章發表後，如果沒有人去反駁他們，讀者就可能信以為真，產生一個惡性循環。難道我們這些黃皮膚的人就可以受到這種無端歧視和欺負，當然不是！絕對不能！我接受洛杉磯時報的澄清採訪，並不只是為我自己，而是為所有在美華人，我們需要還擊，不然就會被繼續欺負。」

王文祥還表示，中國有句老話叫「大事化小，小事化了」，他並不贊成這樣的想法。有時候「小事要化大，大事要化更大」。長期的沉默會讓自己繼續被人家踩在腳底下，繼續被歧視。 「他們刊登文章傷害我們這些黃皮膚的人，我們就需要直面回擊。」

為期4日的LPGA洛杉磯錦標賽27日起在百年歷史的威爾榭鄉村俱樂部(Wilshire Country Club)開打。作為該賽事的冠名贊助商，王文祥(Walter Wang)26日在球場為賽事獎杯「開箱」，首度公開回應了「每日傳訊」的文章。

王文祥表示，他自九歲起移居美國，在這片土地上生活和打拼多年，生意上多少與中國有一些聯繫，但不能因此就說他是間諜、為中國政府流轉資金，這樣的指責毫無道理。

此次LPGA洛杉磯錦標賽因為王文祥及妻子王范文華的贊助，總獎金從原本的150萬翻倍至300萬美元，是美國女子職業高爾夫巡迴賽賽程中，除滿貫賽和CME Group巡迴錦標賽之外最大的獎金之一。

而對於該賽事的贊助，王文祥承諾將會持續五年。他表示，希望通過對LPGA的贊助讓美國社會了解，華人也有贊助主流賽事的意願，也想為社會做貢獻，而不是至關注自己的社區。這次將原本的獎金翻倍至300萬美元，一方面是希望鼓勵這些高爾夫女性運動員，另一方面也希望這樣的舉動可以改變美國社會對華裔的偏見，華裔群體中也有放眼未來的人們。他鼓勵在美國的華人企業家多多支持專業賽事。

在採訪中，王文祥還提到JM Eagle品牌名稱的立意。他表示，Eagle(鷹)代表著「韌性、毅力、勇氣、力量」；同時，在聖經裡象徵重生，即「Renew your youth like the eagles」。當鷹成長到一定年齡時，他會躲在巢穴中，抖掉舊羽毛，長出新羽毛，變得比以前更強壯。

間諜 歧視 洛杉磯

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