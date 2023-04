被指間諜首度公開回應 王文祥：不還擊會被欺負

被指為中國政府從事間諜活動,王文祥表示,要直面還擊,不能採取大事化小小事化了的態度,否則會被踩在腳下。圖為王文祥在高球場為賽事獎杯「開箱」。(記者趙/攝影)

台塑創辦人王永慶之子、塑膠水管製造商JM Eagle執行長王文祥首度公開指出,有謠言說他與中國政府關係密切,甚至包括間諜 活動,他要正面還擊;強調這種指控加劇「反亞裔仇恨」,並指出長期沉默會繼續被歧視 ,被別人踩在腳下。

「每日傳訊」(Daily Caller)近期發表文章稱,王文祥與中國政府關係密切,甚至包括涉及間諜活動。

對於「每日傳訊」的報導,王文祥已透過主流媒體澄清,並指出這種指控可能會加劇「反亞裔仇恨」。王文祥說:「這種文章發表後,如果沒有人去反駁他們,讀者就可能信以為真,產生一個惡性循環。難道我們這些黃皮膚的人就可以受到這種無端歧視和欺負,當然不是!絕對不能!我接受洛杉磯 時報的澄清採訪,並不只是為我自己,而是為所有在美華人,我們需要還擊,不然就會被繼續欺負。」

王文祥還表示,中國有句老話叫「大事化小,小事化了」,他並不贊成這樣的想法。有時候「小事要化大,大事要化更大」。長期的沉默會讓自己繼續被人家踩在腳底下,繼續被歧視。 「他們刊登文章傷害我們這些黃皮膚的人,我們就需要直面回擊。」

為期4日的LPGA洛杉磯錦標賽27日起在百年歷史的威爾榭鄉村俱樂部(Wilshire Country Club)開打。作為該賽事的冠名贊助商,王文祥(Walter Wang)26日在球場為賽事獎杯「開箱」,首度公開回應了「每日傳訊」的文章。

王文祥表示,他自九歲起移居美國,在這片土地上生活和打拼多年,生意上多少與中國有一些聯繫,但不能因此就說他是間諜、為中國政府流轉資金,這樣的指責毫無道理。

此次LPGA洛杉磯錦標賽因為王文祥及妻子王范文華的贊助,總獎金從原本的150萬翻倍至300萬美元,是美國女子職業高爾夫巡迴賽賽程中,除滿貫賽和CME Group巡迴錦標賽之外最大的獎金之一。

而對於該賽事的贊助,王文祥承諾將會持續五年。他表示,希望通過對LPGA的贊助讓美國社會了解,華人也有贊助主流賽事的意願,也想為社會做貢獻,而不是至關注自己的社區。這次將原本的獎金翻倍至300萬美元,一方面是希望鼓勵這些高爾夫女性運動員,另一方面也希望這樣的舉動可以改變美國社會對華裔的偏見,華裔群體中也有放眼未來的人們。他鼓勵在美國的華人企業家多多支持專業賽事。

在採訪中,王文祥還提到JM Eagle品牌名稱的立意。他表示,Eagle(鷹)代表著「韌性、毅力、勇氣、力量」;同時,在聖經裡象徵重生,即「Renew your youth like the eagles」。當鷹成長到一定年齡時,他會躲在巢穴中,抖掉舊羽毛,長出新羽毛,變得比以前更強壯。