合法大麻去年銷售額少8% 2018年來首降

儘管加州 是全美最大休閒大麻 市場，但去年銷售額是自2018年來首次下滑。數據顯示，2022年合法大麻年銷售額達53億元，比前一年57億7000萬元下降約8%。

在經濟低迷前，2021年的熊市將批發價格從某些年份的3000元，降低至每磅300元，這傷害了小型季節性經營者。隨著市場2022年開始趨於穩定，年底又出現新障礙：歷史性風暴 重創室外種植者。

有種植者在連續三年每季度繳納約6萬美元稅款後，於2022年被迫關閉種植業務。 在翡翠三角洲一帶，農民表示他們不得不停止繳稅，因為市場不好，成本太高，他們負擔不起高額稅費，有些種植者甚至考慮進入黑市銷售，因為在那裡他們可以自行定價並避免徵稅，才足以取得利潤。

去年，加州對其大麻稅收結構進行全面改革，取消至少一項針對種植者的種植稅，還將15%的消費稅轉移至零售商，但對一些小農來說幫助不大。

翡翠三角許多社區，都是在1960年代由大麻種植者建立，當時自耕農在高聳的古老紅木、橡樹下種植大麻。洪堡縣及其周邊縣曾經是伐木聖地，如今成為加州大麻種植的黃金地。