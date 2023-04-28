天氣差+競爭多 加州大麻業走下坡？

今冬一場場冬季風暴，使室外大麻業者塔利亞費羅大麻農場遭受破壞。（取自NBC）

今冬風暴 一場場，加州 價值510億元的農業產業，似乎沒有一處能倖免於難，包括近3000名受風暴重創的大麻小農，在此之前，該產業持續應對高稅收、銷售額下降，和來自大型室內大麻農場日益激烈的競爭，現在，惡劣的天氣是該產業最新打擊。

NBC電視台報導，自2016年加州娛樂性大麻合法化 以來，北加州的洪堡(Humboldt)、聖三(Trinity)和蒙多西諾(Mendocino)三縣(又被稱為翡翠三角，Emerald Triangle)大麻種植者，一直苦苦掙扎著。

乾旱野火後又有大雪嚴寒

嚴重乾旱和野火摧毀莊稼，稅收和和規費耗盡利潤，繁榮的黑市大麻持續壓低價格。如今，歷史性冬季大雪和嚴寒，再一次讓他們雪上加霜。

在洪堡縣有七個大麻農場的大麻種植者塔利亞費羅(Shanon Taliaferro)說，風暴摧毀三個水箱，夷平四個溫室，至少造成五萬元損失，這還不包括春季持續寒冷導致的播種延遲。

50歲的塔利亞費羅是大麻貿易出身的傳統農民，在洪堡縣長大，其母親在1974年在當地開了間小型大麻種植場。

1996年，他在運輸七株大麻時被捕後，決定奉獻自己給大麻產業。緩刑期間，他學會建立大麻交易，這些交易讓他與妻子實現收入多元化。如今他不確定是否能像剛進入市場那樣靠種植大麻維生，因黑市大麻價格是每磅5000元。

今年，他計畫減少雇用季節性員工數量以降低成本，並用更便宜材料更換損壞的設備。

一場猛烈的風暴，讓住在距離蒙多西諾縣50分鐘車程的拉斯特多(Nikki Lastreto)和丈夫加丹亞(Swami Chaitanya)被雪困住四周，風暴籠罩崎嶇不平的兩哩道路，這條道路通往著他們190畝地的大麻品牌Swami Select。

他們品牌，是翡翠杯(Emerald Cup，在業內被稱為大麻奧斯卡獎)常客。

比起室內的人造燈，他們更喜歡在自然陽光下種植大麻。他們指出，來自太陽的營養物質，有助生產更好的萜烯(terpenes)，這是一種決定大麻氣味和味道的天然化合物。

室內種植業者搶市

儘管如此，室內大麻在合法市場上已迅速超過室外大麻，農民可在室內控制每株大麻生長條件。這使得像Swami Select這樣的小型戶外企業難以競爭。加丹亞說，大家都認為他們在森林內有數百萬，但實際上他們正承擔著卡債，「勉強收支平衡。」