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加州議會亞裔黨團 支持蘇維思接勞工部長

記者丁曙／綜合報導
拜登總統提名蘇維思（右）為聯邦勞工部長新聞發布會。（取自白宮新聞室）
拜登總統提名蘇維思（右）為聯邦勞工部長新聞發布會。（取自白宮新聞室）

加州議會亞太裔黨團 (AAPILC) 26日發表聲明，重申支持確認代理勞工部長蘇維思 (Julie Su) 轉正接任美國勞工部長，任命蘇維思為聯邦勞工部長意味著對美國勞工權利的持續支持、對美國勞動力中移民工人的持續保護，以及在拜登政府代表亞太裔(API)。

聯邦參議院衛生、教育、勞工和養老金委員會21日在華府舉行代理勞工部長蘇維思的聽證會。不久後，參院全體將表決是否通過確認。

對此，加州議會亞太裔黨團在聲明中指出，蘇維思曾擔任拜登政府勞工部副部長和紐森州長的加州勞工廳長的經歷，讓她非常有資格擔任美國勞工部長。作為一名亞太裔，她將在拜登政府中代表亞太裔社區。蘇維思在擴大就業機會、打擊工作轉移和倡導移民工人權利方面的廣泛努力，促進了加州議會亞太裔黨團，在亞太裔就業和亞太裔企業中創造可用資源的目標。

聲明指出，在蘇維思的職業生涯中，她積極倡導移民工人權利、婦女權利和保護亞太裔 公民權利。在她的法律職業生涯中，她曾代表眾多弱勢工人和亞太裔移民工人，爭取安全的工作環境和保護移民工人免受不公平待遇。她最著名的成就包括為70名來自泰國的被強迫勞動的無證工人爭取權利。

1995年，她作為「血汗工廠觀察」(Sweatshop Watch)組織的聯合創始人，為倡導保護製衣工人做出了貢獻。蘇維思保護美國工人的熱情和她對移民工人的支持，幫助了亞太裔移民成功進入了勞動力市場，並確保他們得到公平的待遇和補償。如果蘇維思被任命為勞工部長，將能夠發揚光大她在幫助美國工人方面的貢獻。

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