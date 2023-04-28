仇恨犯罪動機難舉證 加州定罪不到四成

仇恨犯罪難被定罪的一大原因是，難以證明嫌犯的犯罪是否出於對某個族裔或群體的仇恨。（Unsplash）

仇恨犯罪 指針對某一特定社會群体的歧視性或偏見性犯罪行為，包括針對受害者的種族、膚色、宗教、原國籍、性取向、性別等因素作出的犯罪行為。

數據顯示，近年來仇恨犯罪的指控變得越來越難定罪。根據加州 司法廳資料，2016年至2021年間，有約一半的仇恨犯罪指控，最後不會被定罪。其中2021年被起訴的285起仇恨犯罪案件中，只有109起被定罪，比率僅38%，不到四成。

不光是加州，美國其他地區的仇恨犯罪也有定罪不易的問題。2021年，在維吉尼亞州阿靈頓市(Arlington)，一名男子在一家餐廳推了一名員工，並拒絕支付餐費，在此期間還使用了仇亞的辱罵語言。起初，該男子被指控仇恨犯罪，但後來該指控被修改為輕微襲擊和毆打。嫌犯承認了輕罪，同意接受心理健康 治療、賠償和禁止接觸的規定。檢方表示，嫌犯有心理健康問題，需要平衡各種因素，難以確認為仇恨犯罪。

為什麼仇恨犯罪難以被定罪呢？哈佛大學法學博士Heather Zhou指出，一個主要原因是仇恨犯罪的法律要求證明嫌疑犯的動機，也就是嫌疑犯的犯罪行為是否出於對某個族裔或群體的仇恨，但這很難證明，通常需要花時間進行背景調查。同時，Heather Zhou認為，現有法律對於仇恨犯罪的定義還有完善的空間。

華埠公平發展會的邵思安表示，仇恨犯罪在現有法律上確實很難被證明，法律對於少數族裔的關懷還不夠。仇恨犯罪的癥結在於社會，無法單靠警察和法律解決。我們需要充分了解美國的歷史和文化，注重教育，才能慢慢引導社會改變。