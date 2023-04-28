我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

80歲拜登想連任 牽動加州3巨頭仕途

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

仇恨犯罪動機難舉證 加州定罪不到四成

記者陳開、張庭瑜、子為／報導
仇恨犯罪難被定罪的一大原因是，難以證明嫌犯的犯罪是否出於對某個族裔或群體的仇恨。（Unsplash）
仇恨犯罪難被定罪的一大原因是，難以證明嫌犯的犯罪是否出於對某個族裔或群體的仇恨。（Unsplash）

仇恨犯罪指針對某一特定社會群体的歧視性或偏見性犯罪行為，包括針對受害者的種族、膚色、宗教、原國籍、性取向、性別等因素作出的犯罪行為。

數據顯示，近年來仇恨犯罪的指控變得越來越難定罪。根據加州司法廳資料，2016年至2021年間，有約一半的仇恨犯罪指控，最後不會被定罪。其中2021年被起訴的285起仇恨犯罪案件中，只有109起被定罪，比率僅38%，不到四成。

不光是加州，美國其他地區的仇恨犯罪也有定罪不易的問題。2021年，在維吉尼亞州阿靈頓市(Arlington)，一名男子在一家餐廳推了一名員工，並拒絕支付餐費，在此期間還使用了仇亞的辱罵語言。起初，該男子被指控仇恨犯罪，但後來該指控被修改為輕微襲擊和毆打。嫌犯承認了輕罪，同意接受心理健康治療、賠償和禁止接觸的規定。檢方表示，嫌犯有心理健康問題，需要平衡各種因素，難以確認為仇恨犯罪。

為什麼仇恨犯罪難以被定罪呢？哈佛大學法學博士Heather Zhou指出，一個主要原因是仇恨犯罪的法律要求證明嫌疑犯的動機，也就是嫌疑犯的犯罪行為是否出於對某個族裔或群體的仇恨，但這很難證明，通常需要花時間進行背景調查。同時，Heather Zhou認為，現有法律對於仇恨犯罪的定義還有完善的空間。

華埠公平發展會的邵思安表示，仇恨犯罪在現有法律上確實很難被證明，法律對於少數族裔的關懷還不夠。仇恨犯罪的癥結在於社會，無法單靠警察和法律解決。我們需要充分了解美國的歷史和文化，注重教育，才能慢慢引導社會改變。

仇恨犯罪 加州 心理健康

上一則

加州議會亞裔黨團 支持蘇維思接勞工部長

下一則

白男打罵亞裔 不算仇恨犯罪 去年惡行被拍下 指控竟遭撤銷

延伸閱讀

南加這城市黑熊出沒 威脅公共安全…促漁獵局採取措施

南加這城市黑熊出沒 威脅公共安全…促漁獵局採取措施
拖延入監服刑 Theranos執行長荷姆斯再提上訴

拖延入監服刑 Theranos執行長荷姆斯再提上訴
加州迎今年首波高溫 或達100℉ 下周才轉涼

加州迎今年首波高溫 或達100℉ 下周才轉涼
公共交通面臨財政危機 威善高籲州府注資

公共交通面臨財政危機 威善高籲州府注資
國家優秀獎學金首批名單 加州70人上榜半數亞裔

國家優秀獎學金首批名單 加州70人上榜半數亞裔
「紐約藝術之橋」29日研討會 關注心理健康

「紐約藝術之橋」29日研討會 關注心理健康

熱門新聞

案發地點。（圖片來源：受訪人提供）

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2023-04-23 16:20
加州2023最危險城市，內陸聖伯納汀諾市上榜。（SBPD）

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023-04-23 18:11
劉亦菲扮演的許紅豆打坐場景中穿的是Tretorn鞋。（「去有風的地方」劇照）

劉亦菲神仙姐姐同款鞋 加州好市多有賣…才20多元

2023-04-25 18:19
位於蒙迪貝婁市的比佛利醫院。（本報檔案照）

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

2023-04-25 14:05
案發地為居民區，馬路兩邊均為獨棟屋。（谷歌地圖）

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

2023-04-24 13:56
活動現場近500名穿越邊界進入美國的移民獲得了急用物資。 （受訪者提供）

500華人偷渡美國 洛縣華人團體關懷贈物資

2023-04-24 15:55

超人氣

更多 >
買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便
報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰
陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話
美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場
帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬