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潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

白男打罵亞裔 不算仇恨犯罪 去年惡行被拍下 指控竟遭撤銷

記者陳開、張庭瑜、子為／報導
法庭宣布撤銷仇恨犯罪的指控後，受害者親友與支持者在法院門口集會抗議。（ABS-CBN）
法庭宣布撤銷仇恨犯罪的指控後，受害者親友與支持者在法院門口集會抗議。（ABS-CBN）

去年6月，一名亞裔老翁在洛杉磯的北好萊塢(North Hollywood)遭遇一白人男性的言語羞辱和毆打，暴行的畫面被影片記錄下來。檢察官代表受害者提起仇恨犯罪(Hate crime)檢控，儘管影片有記錄到白男大喊「你長得太亞洲人了」(You are so Asian)，但該指控近日被法官撤銷，受害者家人及反仇亞組織對此提出抗議。

2022年5月13日，在北好萊塢一家麥當勞的得來速通道，47歲的菲律賓裔母親妮莉莎(Nerissa Roque)與19歲的女兒遭遇白人男性韋伯(Nicholas Weber)的追尾。

看到韋伯駕車離開得來速，母女倆以為對方會肇事逃逸(Hit-Run)，立即用手機攝像記錄。發現被拍後，韋伯先對著鏡頭大喊，「你長得太亞洲人了！」接著又高喊，「殺了你，我要殺了你！」

視頻來源：世說新聞團隊

除了高聲叫罵以外，韋伯更下車嘗試打開妮莉莎的車門。隨後，妮莉莎的丈夫，62歲的蓋博(Gabriel Roque)趕到現場，事件升級為肢體衝突。影片顯示，韋伯與蓋博接觸後，兩人立即扭打在一起，因體型差距，蓋博被推倒在停車場的牆上，造成肋骨骨折並送醫。本案嫌犯韋伯，也遭控毆打造成嚴重人身傷害與仇恨犯罪，並因為是重罪被逮捕。

菲裔蓋博一家透過檢察官將韋伯告上法庭，其中一項指控為仇恨犯罪，案件的審理目前仍在進行中。該案4月17日進行審前聽證，法官裁定，嫌疑人韋伯的仇恨犯罪指控被撤銷，不過另一項毆打造成嚴重人身傷害的指控，仍會繼續審理。

對此，受害者親友們和反仇亞組織表示非常失望。他們認為，案發影片能很好地證明這是仇恨犯罪。法庭宣布上述裁定後，受害者親友與支持者在法院門口集會抗議。

仇恨犯罪 好萊塢 檢察官

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