美飛中核酸取消 華人準備買票回國

最近幾天飛中國的旅客，趕上核酸檢測最後一波。（受訪者提供）

對於渴望回中國的南加華人 來說，核酸檢測 取消，航空公司不再查驗登機前的新冠檢測證明，這是一個大好消息。華人為此歡欣鼓舞，且對買機票回國躍躍欲試。

中國外交部宣布自當地時間4月29日起，所有來華人員可以登機前48小時內抗原檢測代替核酸檢測，不過對於最近幾天出行回國的旅客來說，他們覺得非常尷尬，因為趕上核酸檢測的最後一波。洛杉磯縣蒙特利公園市(Monterey Park)居民Amy聽到這個消息時，不知是喜是悲，「好消息來得太突然，不過倒霉的我卻完美地錯過。」

早在一個多月前，Amy就已預定4月27日從洛杉磯飛往香港，再轉機飛中國大陸的機票，而新政29日開始實施，Amy不得不按照之前規定，登機前48小時做核酸檢測。

為了這個檢測，Amy操碎了心，聽說不少人因檢測過期、或報告不符合要求，中途轉機時被拒登機，她決定雙保險，臨行前分別在兩個地方做核酸檢測。 Amy 解釋說：「我有凱瑟(Kaiser)的醫療保險 ，在這家醫院做檢測免費，同時自費一百多元，在朋友推薦的檢測機構再做一次，擁有兩個報告，應該不會出現被拒登機的情況。」

如今新政宣布，但Amy的出發時間正好在實施的前幾天，她只能自認倒霉，並安慰自己，可以見證回國核酸檢測的最後一個歷史時刻。與Amy情況類似的人並不少，一些近日回國的華人表示困惑，特別處於交接時間的旅客，美國起飛時還不到新政實施時間，但中途轉機時已到29日，到底需不需要做核酸檢測？票務人士建議，應專門致電航空公司詢問，避免出現不必要的麻煩。

對於大部分準備回國的華人來說，中國進一步放寬入境檢疫、取消核酸檢測，是一個大好消息。河濱加州大學(UCR)留學生James，此前已預定6月回中國的機票，為了節約機票開支，James 的行程兩次轉機，先飛日本、再飛香港，最後一程回到上海。訂了機票後，James注意到由於轉機時間過長，他無法滿足登機前48小時的核酸檢測要求，只能在中轉機場尋找檢測點。

但機場檢測結果不一定能在短時間內出報告，就在James擔心回國行程充滿坎坷時，核酸檢測取消的好消息傳來，這讓他非常興奮，近四年沒有見到父母家人的他，希望自己能早一天踏上回國歸途。