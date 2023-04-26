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剛需買家出手 加州房屋中間價3月增7.6% 終結連7月頹勢

記者王若然／洛杉磯報導
加州房市有所回暖，華人區仍需加價搶房。（取自Pexels）
加州房市有所回暖，華人區仍需加價搶房。（取自Pexels）

加州3月房屋中間價結束7個月以來的頹勢，比2月上漲7.6%，為79萬1490元。房產經紀認為，這與近期貸款利率下調，加州房源依舊緊俏有關。而南加華人區的房源更少，買家依舊需加價才能搶到。

根據加州地產經紀協會數據，加州3月房屋中間價相比上個月有所上漲，不過比去年3月房價，仍下降7%。南加州6縣中，除了洛杉磯縣3月價格略為下降(-1.2%)，其他5縣均上升，其中漲幅最大的為橙縣(+7.9%)以及范杜拉縣(+5.5%)。

這6縣3月的售出量相比上個月都大幅升高，上漲最高的包括范杜拉縣(+55.3%)，橙縣(+43.8%)，洛杉磯縣(+43.2%)。不過銷售量與去年同期相比，仍減少30%到40%。

南加州地產經紀袁立功說，3月房子價格上升，主因除了貸款利息下調一點，主要還是房源太少。譬如近期有華人想買100萬至120萬元的房子，在鑽石吧(Diamond Bar)和奇諾岡(Chino Hills)只有七、八間。

如今南加州華人區的好房源更是屈指可數，導致買家仍需加價購買。地產經紀李秉信則說，最近他賣出聖谷三處華人區的房源，上市不到十天就售罄。與去年下半年不同，今年1月開始，好房子需要加價5%至10%才買得到。

目前雖然市場不比低利率時火爆，仍有一批首次購屋的剛需者。李秉信說，有些買家沒有經歷過低利率時期，受不了高房租，因此迫切需要買房子。

袁立功說，華人區的房子，只要交通方便，屋況好，學區好，還是需要加價搶。例如奇諾岡一處新上市的房源，2068平方呎掛牌108萬，比Zillow的估價還高。偏遠一點的地區，或學區一般的房子則不需加價。基本上，有剛需的買家，還是願意加價買的。

從5月開始將進入暑期旺季，市場房源將逐漸增多。但袁立功認為，待售屋不會一下子多起來，而是逐漸增多。他認為未來房市誰也無法預測，靜觀其變。

李秉信則對房市發展比較樂觀。他說，從加州政府數周前推出緩解中低收入首次購屋補助項目可以看出，政府很支持民眾購房。除了政府支持，目前美國經濟雖然在下行，但經濟扭轉頹勢指日可待，而房市也並未出現2008年的崩盤現象。

因此他看好未來經濟的走勢。他說，今年不少在去年打算出手買房，但半途放棄的華人，都開始後悔，因為房價並未達到預期的大幅下降，未來還可能進一步上漲。

加州 華人 南加

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