房屋市場冷熱 互動式地圖一點就知

截止2023年4月20日的加州各縣房屋成交變化。（取材自Redfin）

很多人可能都聽說，加州 各地房市冷熱程度有別，房地業者Redfin推出了一套互動式地圖，方便民眾隨時查閱現在與一年之前的房屋成交量到底差多少。網址為：https://embed.dataherald.com/v4/viz/6436f5ca49bbf7a412f36fde

目前而言，北加灣區 附近的成交量與2022年同期相比至少下跌30%，納帕縣（Napa County）與聖塔克拉拉縣（Santa Clara County）甚至分別萎縮了41.91%與42.32%。

南加各縣的跌幅也在三成以上，范杜拉縣（Ventura County）年減35.51%，洛杉磯縣年減35.16%，聖伯納汀諾（San Bernadino County）37.30%，橙縣32.69%，聖地牙哥縣32.80%，帝國縣更萎縮了46.70%。

人口超過10萬人的縣份，跌幅最大的是埃爾多拉多縣（El Dorado County），達48.06%。山區的莫諾縣（Mono County）跌幅更高達60.0%。

加州58個縣裡，只有一個房屋銷售量是增加的，而且高達90%。不過這個縣是地處偏遠的殷友縣（Inyo County），2022年4月之前12個月成交10棟，2023年4月之前成交19間。

房地產業之間的共識是，2022年初是近年房市交易最為熱絡的時期，主因是當時的房貸利率 還在3%左右，之後隨著聯準會（Fed）一路升息，房市就一路冷卻。現在的30年期房貸利率還在6%，房市交易自然難以升溫。