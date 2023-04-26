我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「糟糕，剎車失靈了」賞花撞山 洛杉磯華女驚魂

德軟體巨頭SAP落腳金山 看中強大人才庫 有望增500工作

房屋市場冷熱 互動式地圖一點就知

編譯胡立宗／綜合報導
截止2023年4月20日的加州各縣房屋成交變化。（取材自Redfin）
截止2023年4月20日的加州各縣房屋成交變化。（取材自Redfin）

很多人可能都聽說，加州各地房市冷熱程度有別，房地業者Redfin推出了一套互動式地圖，方便民眾隨時查閱現在與一年之前的房屋成交量到底差多少。網址為：https://embed.dataherald.com/v4/viz/6436f5ca49bbf7a412f36fde

目前而言，北加灣區附近的成交量與2022年同期相比至少下跌30%，納帕縣（Napa County）與聖塔克拉拉縣（Santa Clara County）甚至分別萎縮了41.91%與42.32%。

南加各縣的跌幅也在三成以上，范杜拉縣（Ventura County）年減35.51%，洛杉磯縣年減35.16%，聖伯納汀諾（San Bernadino County）37.30%，橙縣32.69%，聖地牙哥縣32.80%，帝國縣更萎縮了46.70%。

人口超過10萬人的縣份，跌幅最大的是埃爾多拉多縣（El Dorado County），達48.06%。山區的莫諾縣（Mono County）跌幅更高達60.0%。

加州58個縣裡，只有一個房屋銷售量是增加的，而且高達90%。不過這個縣是地處偏遠的殷友縣（Inyo County），2022年4月之前12個月成交10棟，2023年4月之前成交19間。

房地產業之間的共識是，2022年初是近年房市交易最為熱絡的時期，主因是當時的房貸利率還在3%左右，之後隨著聯準會（Fed）一路升息，房市就一路冷卻。現在的30年期房貸利率還在6%，房市交易自然難以升溫。

加州 利率 灣區

上一則

華女賞花剎車失靈撞山驚心動魄 遇好心人協助平安回家

下一則

剛需買家出手 加州房屋中間價3月增7.6% 終結連7月頹勢

延伸閱讀

太空迷注意 SpaceX明晨范登堡發射火箭 加州看得到

太空迷注意 SpaceX明晨范登堡發射火箭 加州看得到
加州面積有夠大 百餘年來鬧分家220次

加州面積有夠大 百餘年來鬧分家220次
加州房市回暖 南加華人區尚需加價搶房

加州房市回暖 南加華人區尚需加價搶房
確保每位人民的加州夢 副州長康伊蓮宣布競選下屆州長

確保每位人民的加州夢 副州長康伊蓮宣布競選下屆州長
加州眾議員方樹強推動 嚴管槍枝3法案 檢察長力挺

加州眾議員方樹強推動 嚴管槍枝3法案 檢察長力挺
副州長康伊蓮宣布競選紐森遺缺 若勝出將成加州首位女州長

副州長康伊蓮宣布競選紐森遺缺 若勝出將成加州首位女州長

熱門新聞

案發地點。（圖片來源：受訪人提供）

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2023-04-23 16:20
加州2023最危險城市，內陸聖伯納汀諾市上榜。（SBPD）

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023-04-23 18:11
一名遊民在瓦倫西亞購物中心入口前拒絕離開，視頻顯示他在警察開槍前試圖靠近襲擊。(LASD)

揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄

2023-04-19 21:41
案發地為居民區，馬路兩邊均為獨棟屋。（谷歌地圖）

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

2023-04-24 13:56
美飛中，從香港轉機的航班，曾是回國熱選，近來機票漲價很多。（受訪者提供）

美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課

2023-04-18 02:20
位於蒙迪貝婁市的比佛利醫院。（本報檔案照）

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

2023-04-25 14:05

超人氣

更多 >
4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明

4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明
台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣
常吃這兩種肉 腸道難健康

常吃這兩種肉 腸道難健康
明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？

明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？
要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院