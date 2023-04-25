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南加華人捐贈物資 500華裔非法移民獲人道救助

記者趙健／洛杉磯市報導
活動現場近500名穿越邊界進入美國的移民獲得急用物資。 （圖：受訪者提供）
活動現場近500名穿越邊界進入美國的移民獲得急用物資。 （圖：受訪者提供）

距離拜登政府5月11日移民政策調整僅剩下不足一個月時間，近期穿越邊界線的非法移民數量激增。近日，有南加華人自發組織起來，向這些從中國「走線」穿越邊界進入美國的移民捐助生活用品物資，幫助他們度過難關。

4月16日下午3時左右，近500位華人聚集在蒙特利公園市一個室外停車場。在人群中，除了年輕人外，也有小孩和孕婦，他們排成隊列，等待依次領取捐贈物資。同時，40多位華人義工正在井然有序地派發物品，捐贈物資包括食物、背包、T恤、水壺、被褥毯子、衣服等生活必須用品。

乍看之下，這裡像是一處舊貨交易市場，實際上，這是一場針對無證客的人道主義救助活動。現場義工表示，此類活動已組織舉辦三次，每次活動現場都讓大家感觸頗多。

活動組織者表示，他們的想法其實很簡單：「這些歷經千辛萬苦，穿越山區雨林來到美國的華人同胞，無論是出於什麼樣的動機， 但既然已經拖家帶眷來到我們身邊，並且生活狀況如此糟糕，衣食無著，露宿街頭，那麼我們在力所能及的範圍內伸出援手，提供一些力所能及的『人道主義救助』也是應該的。特別是其中有許多孩子和孕婦，他們更加需要被關心和幫助。

該組織者強調，活動不涉及任何價值觀和政治制度，也不涉及這個群體以及其中出現的非常多的『不認同』行為和現象。他們不鼓勵這樣的行為，我們只是在做人與人之間的關懷。」

組織者表示，這是一個非常特殊的群體，群體人數在過去三個月以來呈井噴式增長。他們穿越多個國家，路程長達數月，路途危險四伏，多數人在穿越途中都遭遇搶劫等意外。在抵達美國後，他們會被送往移民收留中心，但被釋放後只能攜帶手機和現金，其餘衣物及個人物品全都會被銷毀。他們很多人後來只能露宿街頭，沿街乞討，非常可憐。

參與活動的王女士說，「其實剛開始我也很糾結，不知道到底應不應該幫助這些人。如果幫助他們，會不會是助長這樣的非法移民途徑呢？但我瞬間又想到當初來到這個國家時，也曾遇到過很多困難，也是前輩們伸出援手，幫助了像我這樣新來的移民。」

近百位愛心人士捐贈了數千件食物和日用品。（圖：受訪者提供）
近百位愛心人士捐贈了數千件食物和日用品。（圖：受訪者提供）

非法移民 華人 蒙特利公園市

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