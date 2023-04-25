千辛萬苦非法越境 只為一圓美國夢

對於無證移民來說，穿越多國邊境抵達美國，不僅需要隨時準備應對各種自然、天氣的險境，還隨時有可能發生交通事故、遭遇搶劫。（取材自Pixabay）

對於無證移民來說，穿越多國邊境 抵達美國，不僅需要隨時準備應對各種自然、天氣的險境，還隨時有可能發生交通事故、遭遇搶劫。然而，即便是選擇這樣一個人身安全無法得到保證的險路，仍然需要為此支付不菲的費用。在整個過程中，基本每個環節都需要掏錢「打理」。

據安排這類服務的中介表示，該項目有多條線路可供選擇：墨西哥 、巴拿馬(Panama)、尼加拉瓜(Nigaragua)等。基於參與者的不同預算，他們可以選擇從不同的南美國家進入，價格各異。

中介表示，從厄瓜多爾(Ecuador)出發，一路沿南美國家進入美國是目前最「暢銷」的線路，去年全程費用約每人1萬美元左右。一至兩個月後，可抵達美國。但該路線的前提條件是，「走線人」須先飛抵厄瓜多爾首都基多(Quito)。對於很多從中國境內出發的人來說，要做到這一步首先就非常困難。

因為中國海關勘查相當嚴格，不少人會選擇先飛往土耳其，之後再從歐洲飛往厄瓜多爾。如能成功抵達從厄瓜多爾，下飛機後會有當地相關人員負責接應，並幫「客人」購買工作簽，其中包含「買關」、簽證費和境內機票的費用。

在此之後，他們會借助各類交通工具，水陸兩棲穿越哥倫比亞(Colombia)、巴拿馬、宏都拉斯(Honduras)等一系列南美國家，而這段路程通常也是最危險。之後，在進入墨西哥南部邊境後，這些非法移民 需向當局出示自己的相關材料。

整個行程可能超過2萬哩，他們在各國停留期間均需辦理相應的簽證費用。例如，在該種「服務市場」上，獲得一份巴拿馬一年期的商務簽價格是6500美元左右，而尼加拉瓜90天旅遊簽需花費5000美元等。這些費用都將會分段直接付給不同地區負責接應的人員。

據「內行人士」表示，華人非法移民群體在到達美國後，通常會有親友接應，多數將他們安排在餐廳打工賺錢。而這些非法移民的子女們則無需任何合法身分，就可以直接就讀公立學校。當然，對那些在美完全沒有依靠的無證移民來說，剛開始的生活自然就會相當艱苦。

一位參加活動的女士分享，一位22歲的年輕小夥說，花了將近兩個月的時間，從中國香港到土耳其(Turkey)，再到厄瓜多爾(Ecuador)，再北上至墨西哥邊境，最終抵達美國。

另一位華人Scott表示，看到人們自發的組織這類活動，讓他感慨頗深。他說，「這些人冒著生命危險，千辛萬苦來到這裡，真的就是為了他們心中的美國夢。」