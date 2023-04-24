不良搬家仲介手法多 有跡可循

對於搬家安全，聯邦汽車 運輸安全管理局設有專門網頁，https://www.fmcsa.dot.gov/protect-your-move，上面列舉了搬家前、中、後的注意事項，近期內要搬家的人不妨參考。

不良搬家仲介或業者通常可以發現以下警訊：

・透過電話或網路聯絡，從未到現場估價。

・搬家之前就先要訂金。

・業者網站沒有地址，也沒有登記文件與投保資料。

・要求客戶簽署空白合約，還不給副本。

・雖然號稱自己旗下有車有人，但搬家當天來的是租來的車。

・不會提供正式報價單，推說東西先上車再說，往往當天的報價遠高於口頭所說。

另外，消保團體Public Interest Research Group等也提出一些必須注意的地方：

・不良仲介往往不收American Express或Discover的卡，因為他們對撥款審核嚴格，一有爭議就會止付。

・他們往往要求現金App 支付，或是銀行轉帳，因為客戶很難討回。

・他們的網路評價是不是炒作起來的，可以看正面評價的貼文日期是否集中在一段時間，或是在一波正面評價後，隨之而來的抱怨，業者都不回應。