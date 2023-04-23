洛警飛車追疑犯 5年間傷及千人 無辜者近半

洛杉磯警車追車事故概況 資料來源／洛杉磯警察局 記者朱敏梓／製表

根據洛杉磯 市警察 局（LAPD）最新發布的警車追逐研究顯示，在2018年至2023年3月30日期間，追車事故導致1000多人受傷，其中近一半（49%）受傷者都是無辜的駕車者或行人。

數據顯示，在5年期間，洛杉磯警察局共有4203次追捕，其中1032次導致碰撞傷亡事故，第三方受害者占比最大49%，其中包括496人受傷和9人死亡。 疑似碰撞傷亡占45%，其中462人受傷，5人死亡。 與 LAPD人員受傷的碰撞占6%。 在此期間，有60人受傷，但沒有洛杉磯警察局人員死亡。

根據調查報告，洛市警局追捕期間的平均時速46英里（MPH）。當追逐時速約為41-80哩時，發生碰撞的比例最高為64%。追捕時間平均5.34分鐘，最大比例的追逐持續時間不到五分鐘，占72%。碰撞發生在持續時間少於五分鐘的比例最高約為76%。

調查報告顯示，LAPD追捕的平均距離為4.71哩，當追逐距離小於2哩時，發生碰撞的比例最高，為54%。從2018年到2022年的4146次追捕行動中，洛杉磯警察局空中支援協助了1575次，佔所有追捕行動的38%，在1575次追擊中，當空中單位在頭頂時，有629次追擊以碰撞告終。

此外，警車追逐次數逐年上升，2018年為665次，2021年增至990次，2022年為971次。發起追捕的前三個主要原因是：汽車 被盜佔44%；酒後駕駛占17%以及魯莽駕駛占11%。

今年早些時候，洛杉磯警察局在聖費南度谷（San Fernando Valley）進行了2次追捕，導致3名無辜駕車者死亡，其中2名傷者分別是49歲的蒂莫西舒爾茨（Timothy Schultz）和47歲的克里斯托弗蒂加丁 (Christopher Teagardin)，在1月份警察追捕中，警車與他們的汽車相撞。