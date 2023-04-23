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海洋環團淨灘垃圾榜 菸蒂排第一 連38年居前十名

編譯胡立宗／綜合報導
海灘常見的垃圾。（NBC）
海灘常見的垃圾。（NBC）

海洋生態保護團體Ocean Conservancy最近舉行年度淨灘日，依然在加州海灘上發現眾多人造垃圾。2023年排名第一的是菸蒂，多達12萬5157個，而且菸蒂惡名昭彰，過去38年都在前十名之內。

跟在菸屁股之後的是，第二多的食物包裝6萬8214個，第三名是塑膠瓶蓋2萬4949個，第四名是金屬瓶蓋1萬6919個，第五則是塑膠飲料瓶1萬5784個。

其他上榜的垃圾還有塑膠購物袋1萬4000個，吸管與攪拌棒1萬3291個，飲料罐1萬2770個，玻璃瓶1萬559個。這些垃圾的共通點就是用完就沒用了，因此最容易被人隨意亂丟。

Ocean Conservancy的Nick Mallos說，人們理所當然地享用飲料、食物，但是吃完後應該也要記得把包裝一起帶走，這樣才不會影響環境，而且既然人們都已經帶著塑膠袋了，為何不順便把其他垃圾也清一清，之後的人就有更乾淨的海灘了。

Nick Mallos說，亂丟垃圾的情況可能有好轉，例如2021年淨灘日的垃圾就比2018年的少，但也有可能是因為志願者變少，但遺憾的是，每年上榜的都是那些，且不論菸蒂，塑膠袋、瓶蓋、外帶容器都是常客。

雖然加州是全美塑膠製品限制最嚴的地方之一，特別是2022年生效的Senate Bill 54（Plastic Pollution Prevention and Packaging Producer Responsibility Act ），完全禁止不可回收、分解的容器。

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