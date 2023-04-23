巴沙迪那展示屋 添加中式優雅 展至5月21日

改造後的「斯圖爾特之家」融合了現代和傳統設計風格，並且注入大量的中式元素，使整個空間顯得更加優雅且別緻。（記者趙健╱攝影）

一年一度的慈善活動、巴沙迪那展示屋(Pasadena Showcase House)即將開放。這一極具特色的活動每年都會選定一處花園豪宅，經過數月設計改造後，以全新面貌呈現給家裝愛好者和觀眾。設計師們將現代與古典融合，突破設計邊界，打造出多個獨特的設計空間。

今年被選中的「斯圖爾特之家」（Stewart House ）是一座建於1933年的宏偉殖民地風格莊園，占地兩英畝。這是該活動的第58間展示屋，邀請了共30位設計師及團隊參與改造，他們經過三個多月努力，讓這座歷史悠久的豪華莊園煥然一新。

改造後的「斯圖爾特之家」融合了現代和傳統設計風格，並且注入大量的中式元素，使整個空間顯得更優雅別緻。設計師們精心挑選的燈飾、沙發、藝術品和家居飾品等，讓每個空間都透露出獨特的氣息，令人印象深刻。

負責日光房改造的設計師Rydhima Brar表示，她不想在空間中使用明顯的人造設計圖案，而是以大自然為靈感，將多樣風格的自然元素融入空間中，創造出有趣而舒適的空間。牡丹花燈具、鏤空花藝通風口遮罩、印有熱帶植物的地毯等，都為空間增添了獨特的韻味。另一位來自Meredith Greeen Designsde的設計師則表示，她對露台的設計靈感來自於《大亨小傳》（The Great Gatsby），她設想蓋茨坐在這裡時會是什麼樣的場景。

二樓露台的設計靈感來自於《大亨小傳》，設計師設想蓋茨坐在這裡時會是什麼樣的場景。（記者趙健╱攝影） 設計師現場講解自己的設計理念。 （記者趙健╱攝影）

今年的設計團隊中，除了知名設計師，還有來自美國室內設計師學校（American Society of Interior Designers）的學生團隊，他們共同完成了對花園客房的改造。學生代表表示，他們希望來到這間房子的客人能夠感受到一種輕鬆舒適的氛圍。他們運用了很多自然元素，例如石頭、樹枝和花卉等，打造了一個讓人感到放鬆的空間。此外，他們還進行了「廢物利用」，利用廢棄的鐵製濾網裝飾，為房間增添了獨特的元素和特色。

巴沙迪那展示屋協會主席Matthew McIntyre表示，今年的展示屋非常獨特，它曾於1983年入選過巴沙迪那展示屋，時隔40年，這座優雅的建築再次被注入新的靈感。此次邀請的設計師們都非常具有自己的風格，有的空間會讓人感受非常親近舒適，有的空間則會帶給人強烈的視覺震撼和設計感。不論是哪種風格，這些設計師們都將展示出他們的獨特才華，讓參觀者在這個空間中有不同的體驗和感受。 巴沙迪那展示屋協會會長宋慧琪（Vikki Sung）和主席Matthew McIntyre（右）。（記者趙健╱攝影） 負責圖書館設計的Kira Halter介紹說，她希望這個空間給人黑暗低調的感覺。（記者趙健╱攝影）

擁有全新面貌的「斯圖爾特之家」將於4月23日至5月21日對公眾開放。除了可以參觀精美的設計裝修，現場還設有藝術集市、音樂表演以及其他精彩活動，讓前來參觀的人們可以充分體驗活動帶來的豐富感受。此外，現場還有精選餐廳提供美食 滿足味蕾。