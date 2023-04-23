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洛杉磯這間貴婦超市 網紅愛買有機食品 單身男女找豔遇

記者張庭瑜、朱敏梓、陳開╱洛杉磯報導
這家超市提供的蔬菜和健康飲食選擇不僅豐富多樣，而且味道美味可口，符合年輕人的口味和需求。（世說新聞團隊╱攝影）
這家超市提供的蔬菜和健康飲食選擇不僅豐富多樣，而且味道美味可口，符合年輕人的口味和需求。（世說新聞團隊╱攝影）

Erewhon超市號稱是洛杉磯名人和網紅最愛的有機超市，卡戴珊家族（ Kardashians）、小賈斯汀（Justin Bieber）的妻子海莉比伯（Hailey Bieber），都是這家店的常客。這家店位於洛杉磯市中心，號稱為全美價格最貴的超市，肯達爾珍娜（kendall jenner）、尚恩曼德斯（Shawn Mendes）及考特妮卡戴珊（Kourtney Kardashian）等也是常客。

視頻來源：世說新聞製作團隊

近年來，美國富人越來越注重健康、有機的飲食方式，追求低碳水、低糖、高蛋白質飲食，以保持健康的身型。為迎合這股風潮，許多新型超市也相繼開業，知名的例子就是高檔生鮮超市Erewhon。Erewhon這家超市成立於1966年，是一家以有機、無農藥、無添加劑的食品為主打超市。商品從有機蔬果到有機肉類，各種健康食品和保健產品，應有盡有。

前往超市購物的民眾很多，似乎對洛杉磯地區的富人來說，雖然目前的經濟狀況不太景氣，也沒有讓他們轉而前往平價超市購物。

超市從許多細節上，彰顯出有錢人對生活品質的追求。例如貨架上隨處可見的小牌子，有的註明無糖添加，非常適宜打奶泡。還有符合Whole 30健康飲食法的蘇打水等。超市貨品的擺放，也非常整齊，讓人一看就舒服。

一杯養顏健康奶昔18元

來到Erewhon，不得不提的就是備受明星喜愛的網紅奶昔，號稱好萊塢頂級營養師調配，火遍社交網絡。例如一款粉色的strawberry glaze，顏值很高，是hailey biber的最愛，採用的也都是頂級健康品牌的食材。這款奶昔採用malk的杏仁奶打底，加入了草莓、牛油果、椰奶、草莓醬，同時還有vital proteins的香草膠原蛋白和neocell的玻尿酸。而奶昔用的harry's berries的草莓，據說是全美最甜最好吃的草莓。這一杯健康又養顏的奶昔，價格也很美麗，要18元一杯。

此外，超市裡還有多款養生奶昔，包括和卡戴珊家族大姐考特妮卡戴珊（Kourtney Kardashian）合作的the Poosh Potion Detox Smoothie，以椰奶為基底，包含多達18克的植物蛋白。除了大熱的鮮榨奶昔，Erewhon還推出了許多自產的功能性飲料和植物奶，以及各式各樣飲食習慣的便當，例如生酮飲食披薩，還搭配好的穀物，這些都非常適合正在減脂、瘦身和追求健康生活品質的族群。

為了加速燃燒脂肪，許多人奉行生酮飲食，需要保持低碳水，高脂肪，和吸收中等程度的蛋白質。Erewhon超市裡的甜品遵循這一原則，主要採用杏仁粉、椰子粉、亞麻仁籽粉等來代替麵粉，並使用代糖來代替所有有甜味的砂糖、蜜糖、糖漿等，美味又低卡路里，吃一塊也不會有罪惡感。

每杯售價18元的「網紅奶昔」含有膠原蛋白和玻尿酸，這些成分被認為對於肌膚健康和美...
每杯售價18元的「網紅奶昔」含有膠原蛋白和玻尿酸，這些成分被認為對於肌膚健康和美容有益。（世說新聞團隊╱攝影）

除了健康食品外，也販賣新鮮蔬菜、水果和肉類，蔬菜全都來自當地有機農場，水果也都是最頂級品質，當然價格也不便宜。還能看到普通超市沒有的高級肉類，例如和牛系列，以肉眼rib eye和牛為例，一磅價格為29.99元；而new york steak更是高達52.99元一磅。

單身男女創造偶遇天堂

而隨著生活回歸正常，人們開始重視面對面交流尋找另一半，超市也成為新的可能性。近期美國女孩最愛尋找另一半的地方，正是這家超高檔生鮮超市，已成為洛杉磯單身男女的天堂。

貴婦超市提供各種蔬果沙拉和健康飲料，並選用高品質的食材，以確保顧客可以享用到最優...
貴婦超市提供各種蔬果沙拉和健康飲料，並選用高品質的食材，以確保顧客可以享用到最優質的食品。（世說新聞團隊╱攝影）
這家店販賣的熟食也都以低糖、低碳、生酮為主。這些特點的熟食適合注重健康飲食的人們...
這家店販賣的熟食也都以低糖、低碳、生酮為主。這些特點的熟食適合注重健康飲食的人們，能夠提供營養豐富的飲食選擇。（世說新聞團隊╱攝影）

除了豪華20美元便當和名人聯名奶昔，超市氛圍也非常特別，吸引許多時尚男女和帥哥美女，彷彿身處皮拉提斯教室。專業媒婆和戀愛教練組成的Shop & Shag團體，也在這裡舉辦活動，讓單身男女有機會認識彼此。Erewhon超市的顧客表示，這裡的有機食品使人容光煥發，而超市大小和商品擺放也促進了人與人之間的交流，Erewhon超市是否成為最佳戀愛場所，則讓人思索不已。

這家超市的蔬果區域擺放十分整齊有序，與許多有機超市一樣。這種擺放方式通常能夠讓顧...
這家超市的蔬果區域擺放十分整齊有序，與許多有機超市一樣。這種擺放方式通常能夠讓顧客更容易辨識和選購所需的蔬果。（世說新聞團隊╱攝影）

洛杉磯 蛋白質 蔬菜

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