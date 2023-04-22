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地下水 養加州600萬人

編譯胡立宗／綜合報導
地下水層。（NBC）
地下水層。（NBC）

加州的民生用水來自何處，多半會先想到高山積雪、河流水庫，但是其實還有一個，地下水。統計顯示，600萬人全靠地下水過活，但是地下水源並非無窮無盡，過度抽取可能導致地層下陷，而且不可逆，蓄水層的蘊藏量之後只會越來越少，直到完全枯竭。

回補地下水的兩個方式，回補與人工蓄水池。（洛杉磯縣工務局）
回補地下水的兩個方式，回補與人工蓄水池。（洛杉磯縣工務局）

地表之下還有一層泥土沙礫可以蓄存地表滲透進來的水，這層泥沙稱為蓄水層(aquifer)。加州水資源局(Department of Water Resources)的調查發現，地下水總量約在8億5000萬至13億英畝呎之間，全州的主要水庫總蓄水量不過5000萬英畝呎，因此地下水占加州供水量的40%。

地下水除了能供民生使用，還能澆灌農地，提供工業與都市使用。但是地下水的來源有限，地面下雨時才會有水源，或是鄰近河流、湖泊提供的進水，一旦碰到旱年，地下水的水源就斷了，如果持續抽水，將導致蓄水層乾涸。

其後果較輕的是，人們得把原本的井挖得更深才能抽到水，或是換個地方開鑿水井；嚴重的是，失去水分的泥沙開始沉壓，導致地層下陷，這在大量抽取地下水的中央山谷地區最為常見。

在地下水完全被抽乾之前，有些方法是可以補救的，其一是以水道加壓供水，提供蓄水層額外的進水來源，其二是在附近建造蓄水池，讓地下水層的水量獲得自然補充，這對地表鋪滿水泥的都會區特別重要，因為雨水無法穿過水泥地，地下水乾涸往往導致地層下陷。

加州

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