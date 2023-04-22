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單親家庭友好政策 全美加州排第一

記者朱敏梓／綜合報導
最適合單親家庭扶養孩子的10個州 記者朱敏梓／製表
最適合單親家庭扶養孩子的10個州 記者朱敏梓／製表

根據美國人口普查局(Census)的數據，在美國，近四分之一18歲以下兒童與單親父母生活在一起，是全球7%比例的3倍多。而一項新的研究表明，加州是對單親父母撫養孩子最友好的州。

LendingTree根據四個類別的10個標準對各州進行了排名，綜合考慮了收入、負擔能力、時間因素(包括平均通勤和平均工作時間)和工作場所保護等因素，以確定單親家庭的最佳養育地點。根據研究結果，雖然加州的生活成本很高，通勤時間也很長，但由於工作場所保護、收入和兒童保育援助等方面高分，名列榜首。

LendingTree指出，加州的工作場所保護得分最高，部分原因是每年提供8周的帶薪家庭假。研究還發現，加州每年還提供40小時的無薪時間參加學校活動，這比其他任何州都多得多。

LendingTree首席信貸分析師 Matt Schulz表示：「當然，加州物價昂貴(尤其是在大城市)，但該州的一些家庭友好政策可以對家庭產生很大的影響，可以休探親假或去看女兒的音樂會或足球賽，而不會危及你的工作就很重要了。」

根據研究數據，加州綜合得分67.1分，遠高於第2名得分58.5分的麻州(Massachusetts)。從數據來看，加州單親家庭平均收入為6萬235元，收入排名全國第6。

作為負擔能力衡量的一部分，研究人員指出，如果加州居民的年收入不超過7萬3885元，則他們有資格獲得托兒援助，這是全美來看最高的數額。此外，加州單親家庭平均收入與所有家庭收入的比例為44.4%，家庭收入負擔能力得分54.9分。

從日常工作來看，加州單親家庭父母平均通勤時間為30分鐘，每周平均工作時數38小時，帶薪探親假為每年8周，學校活動的受保護休假時間為每年40小時。

在加州，對於單親父母，尤其是單親媽媽而言，還有許多福利和優惠可以領取，例如加州社會服務部為單身母親提供許多補助金和援助計畫，此外，符合加州稅收抵免計畫(CalEITC)資格的家庭，如果家中有一個6歲以下的孩子，還可以通過幼兒稅收抵免(YCTC)獲得高達1000元的可退還稅收抵免。

加州 人口普查 足球

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