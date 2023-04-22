迪士尼景點 創極速光輪最受歡迎 加州加勒比海排第三

創極速光輪最近被遊客評為迪士尼世界最受歡迎景點。（取材自迪士尼樂園）

旅遊休閒雜誌Travel & Leisure最近對迪士尼 世界(Walt Disney World)的遊樂設施和景點做了一次遊客調查，創極速光輪(TRON Lightcycle Run)躍升為迪士尼世界最受歡迎的遊樂景點，加州 迪士尼擁有的加勒比海盜排景點第三位。

旅遊雜誌表示，他們這次民調的用意是提供遊客時間安排上的參考，讓時間有限的遊客也能得到最值回票價的旅遊體驗。

魔法王國(Magic Kingdom)1971年作為迪士尼世界的第一個主題公園開放至今長盛不衰，為鞏固迪士尼世界以每年超過2000萬人次遊客成為世界訪問量最大的主題公園立下汗馬功勞，繼續穩居最受遊客歡迎及訪問人數最多第一位。

最新的遊客民調顯示，在迪士尼世界的53個遊樂景點中，創極速光輪為迪士尼世界最受歡迎的遊樂景點；其次是七個小矮人礦山火車(Seven Dwarfs Mine Train)，是迪士尼世界最刺激和最受歡迎的遊樂設施之一，被許多遊客形容為「令人振奮和神奇的體驗」。另外，加州迪士尼有的加勒比海盜(Pirates of the Caribbean)排行最受歡迎的第三位。

很多遊客表示，這個虛張聲勢的航行，令人愉快和難忘，路線很長，經歷許多經典景點，非常適合全家同行，堪稱迪士尼世界標誌性的神奇王國之旅。

鬧鬼的莊園(Haunted Mansion)排行第四，棺材溫室、利奧塔夫人的恐怖降神室和幽靈歌唱的陰森墓地等等，讓遊客有驚又怕，體驗「自己嚇死自己的好玩」。

靈感來自華特迪士尼動畫電影小飛俠(1953)的小飛俠的旅行(Peter Pan's Flight)排行最受歡迎景點第五位。加州迪士尼樂園 1955年開放時，華特迪士尼公司將彼得潘的飛行列為迪士尼樂園的首批景點之一，至今，由彼得潘帶領遊客的高空飛行冒險，以及乘坐海盜帆船遊覽倫敦的旅程，依然令人留連忘返。