25萬加侖汙水外洩 洛長堤海灘暫關閉

儘管長堤市已宣布海灘關閉，但許多民眾依然至海邊活動，包括下水游泳。（KTLA）

南加長堤 21日氣溫達80度，周末也可望在70度以上，正當許多人想要前往海灘休憩時，洛杉磯 河卻傳出汙水外洩事件，導致長堤市府關閉各個海灘，要求民眾不要戲水，以免受到病菌感染。

事件源頭是唐尼市(Downey City)的汙水處理設備20日上午近10時發生故障，導致汙水滿溢至Burns Avenue與Rives Avenue一帶，加上攔堵不及，約25萬加侖未經處理的汙水流入洛杉磯河，最終汙染了長堤市周邊海域。

KTLA指出，I-710、帝國公路(Imperial Highway)附近的洛杉磯河一帶，氣味非常難聞。洛杉磯時報則指，目前仍不清楚長堤市長達七哩的海灘到底安不安全，必須等市府完成水質檢測才能確定，因此市府20日傍晚決定所有海灘都先禁止戲水。

不過，KTLA在21日實際到訪灘頭時發現，或許因為關閉告示並不明顯，海灘仍然湧進大批民眾，有些人還戲水、游泳 。長堤市衛生局的Anissa Davis指出，未經處理的汙水帶有細菌、病毒、寄生蟲等多種病媒，人們真的不該再接觸海水了。

汙水可能導致腸胃炎，並出現噁心、想吐與腹瀉等現象。如果戲水游泳，還可能出現皮膚不適、眼睛、耳朵搔癢。居民可上longbeach.gov/beachwaterquality網站，或撥打562-570-4199瞭解最新水質狀況。