新冠新病毒株「大角星」洛縣已有3例 常見症狀變了

Arcturus亞型出現，聯邦正在考慮為高風險者加打疫苗。（美聯社）

Omicron病株Arcturus亞型快速蔓延，已經成為全美第二高的新冠病例來源，且洛杉磯 縣已出現三例，專家提醒，雖疫苗 有抵禦效果，但仍需小心戒備。

疫苗仍有效 但仍需小心

美國命名為「XBB.1.16」的Arcturus(大角星，Αρκτούρος)占本周總確診率的7.2%，比4月1日當周的2.1%高上許多，目前「XBB.1.5」仍是最大宗，占全美個案的78%。

洛杉磯縣已經發現確認為Arcturus亞型的個案，雖然公衛官員與專家認為，爆發大角星大流行的機率不高，但是新型出現難免引發確診人數增加，對高危險群一樣會帶來威脅。洛縣公衛局長費若(Barbara Ferrer)指出，依情況判斷，現有疫苗應對Arcturus有一定效果，但小心戒備總是沒錯。

目前症狀多為結膜炎

首先發現Arcturus亞型的印度 ，最常出現的併發症是小兒的結膜炎(俗稱pink eye)，不過其他亞型也會引發結膜炎，因此Arcturus是否特別容易引發結膜炎仍無法確定。可以確定的重點是，其他許多細菌病毒也會引發結膜炎，因此已經罹患此病的人，最好更換隱形眼鏡與藥水，與患者密切接觸的人也要保持手部乾淨，碰眼睛前最好肥皂洗手，或用含酒精的乾洗手清潔。

世界衛生組織(WHO)負責新冠的專家Maria Van Kerkhove表示，Arcturus 已經現蹤一段時間了，WHO仍在密切觀察。公衛局長費若說，無法確定加州Arcturus確診案例總數，但是洛縣已經出現三例，「只能希望大家留心，降低感染風險，畢竟新型出現難免都會導致確診增加」。

洛杉磯時報指出，目前所知，加州在內的美國西南部，Arcturus占確診數的9.8%，較4月1日當周的2.6%顯著增加。第一發現的印度，Arcturus已經成為第一大的確診來源，但是舊金山加大傳染病學專家陳子平(Peter Chin-Hong)指出，就印度與其他20餘國的情況來看，Arcturus應該不會引發重症，但是孩童的結膜炎發生率卻明顯增加。

不過陳子平也說，其他新冠病株導致結膜炎的機率本來就有1%至3%，但是有了結膜炎不代表就是感染到了新冠，一切都需要再確認，況且結膜炎也需要醫治，置之不理可能引發更嚴重的傷害。不過專家認為，得了結膜炎，自己與密切接觸者都要保持手部乾淨，這才是避免感染的關鍵。