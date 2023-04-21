今夏國際機票恐飆高 搶便宜關鍵有2點

美飛中人數短時期激增，票價昂貴。（受訪者提供）

中國十年簽證開放，再加上暑期將至，在美華人 回國人數短時期激增，直飛航班卻沒有增加，一系列原因導致機票價格水漲船高。如何能買到便宜的國際機票，南加 票務專家認為，了解購票門道，就有可能買到便宜票。

洛杉磯 機票業者顧彬彬認為，想要買到便宜的機票，關鍵在於兩點，買什麼時候的機票合適，以及提早多久訂票最划算。

首先機票市場有淡旺季之分，淡季人少，機票相對便宜很多，旺季需求旺盛，票價就會飛漲。航空公司按照歷史數據劃分銷售淡旺季，具體分為淡季、平季、旺季，有的航空公司在同一季節內再細分。如果旅行時間比較靈活，就可以避開旺季行程，買到便宜機票。

淡季，一般是指春節期間除外的1月中旬到3月，以及11月到12月初，此間價格最為便宜；平季是指4月和5月、9月和10月，這段時間的票價持平；旺季是6月到9月初、12月中旬到1月上旬、中國春節，這幾段時間的機票價格最貴。

但對於不得不在旺季出行，特別是學生族來說，只能選擇每年寒暑假期間回國，那一定要早出手才能買到便宜機票，越往後拖價格越貴。究竟提早多久訂票最划算？顧彬彬認為，旺季暑假回國，能提早買就盡量提早買，因為沒什麼特殊情況，機票基本不可能降價。

一家票務專業平台做過大數據統計，結果顯示國際機票最好提早三至六個月訂票，這個時間段處於較平穩的低價帶；晚於3個月則進入高價區，越臨近起飛票價越貴。因此總體來說，建議至少提早兩個月購買機票。

另外，在接下來的暑期，絕大多數熱門航線都已臨時關閉里程兌換機票的艙位。里程票屬於航司會員福利，航司不允許買賣交易，但實際上很多票務機構都在出售該類機票，因為價格遠低於正常票價，很多客人也熱衷尋找此類機票。