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達美獲評全美最佳航空 聯航可靠度第2名

記者張宏/洛杉磯報導
WalletHub19日發布2023年最佳航空公司調查報告，達美航空（Delta Airline）總分66.79排名第一，這是其第二次獲得WalletHub 總分最高分，其次是Spirit Airlines (66.57)。（取自Wallethub圖片）
WalletHub19日發布2023年最佳航空公司調查報告，達美航空（Delta Airline）總分66.79排名第一，這是其第二次獲得WalletHub 總分最高分，其次是Spirit Airlines (66.57)。（取自Wallethub圖片）

機票上漲，旅行成本增加，選擇質優的航空公司服務更為重要。 理財網站「荷包袋」(WalletHub)發布最新2023年美國最佳航空公司調查報告，根據機票價格，航空旅行體驗、安全、延誤、行李問題、動物事故等指標選出最佳航空，達美航空(Delta Airline)總分66.79排名第一，這是其第二次獲得「荷包袋」總分最高分，其次是Spirit Airlines (66.57)。

達美航空不僅總分最高，且也被評為最可靠的航空公司，達美航空公司在取消、延誤、行李處理不當和拒絕登機的總體發生率最低。第二最可靠的航空公司是美國聯合航空公司。

Envoy Air安全係數最高，在2017年至2022年五年期間，每10萬次飛行操作中的事故和事故數量很少，沒有人員死亡，受傷人數不到15人。Envoy Air還擁有相對較新的機隊。安全性亞軍是Spirit Airlines。

對寵物最友好的航空公司三家並列：達美航空公司、SkyWest航空和阿拉斯加航空公司，它們在運輸寵物時沒有發生任何事故。最舒適的航空公司是捷藍航空，該航空公司提供Wi-Fi、額外伸腿空間及免費小吃和飲料等。 阿拉斯加航空、西南航空、達美航空和美國航空在該類別中並列第二。

去年機票價格上漲25%，其漲幅超過通貨膨脹率。通膨已以多種方式影響航空業，最重要的是運營成本增加，包括燃料、飛機維護和勞動力成本。 因此，Embry Riddle航空大學研究副院長Ahmed Abdelghany認為，航空公司可能不得不支付更多費用來維持飛機飛行，這可能會增加運營成本。 

華人Julia正在策劃其春季旅行，她表示，物價上漲更要花錢花的值得，旅行次數會減少，但是對旅行的品質會更有要求，無論是價格、服務和安全性都會貨比三家。

華人 通貨膨脹

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