70年比佛利醫院 聲請破產保護 華裔總裁盼繼續服務社區

位於蒙地貝婁的比佛利醫院。（本報檔案照）

位於洛杉磯縣蒙地貝婁市(Montebello)服務社區70多年的比佛利醫院(Beverly Hospital)20日宣布破產 保護，正在尋找買家接手。這家醫院曾有不少華裔孕婦在這裡產下她們的寶寶。

比佛利醫院華裔總裁(President)兼首席執行長(CEO)陳素娟(Alice Cheng)表示，醫院已經申請第11章破產重組(Chapter11)保護，暫時抵押給Hilco Real Estate(debtor-in-possession)，以獲得最高1300萬元，讓醫院在找到買家前，得以繼續經營。該醫院主要服務無收入或低收入 病人，為非營利組織。

陳素娟說，醫院目前正在尋求買家，讓醫院可以長久經營下去，「繼續服務社區」。

比佛利醫院宣布破產，據外電報導早有徵兆，早在今年3月16日，就宣布將暫停醫院部分服務，包括生產接生、產後護理，兒科等，在今年6月11日生效。這將導致33個產婦床位取消，67名員工被裁。

陳素娟20日通過醫院公關公司Miller Geer & Associates表示，「醫院的重組令人遺憾，不過為了拯救醫院，這些是必要步驟。」「醫院的境況令人傷心，不過我們必須讓醫院繼續經營下去，為社區提供健康醫療服務。」

位於蒙地貝婁市的比佛利醫院，地處60號、5號和605號三條高速公路交叉區域的中間，位置十分關鍵。醫院是非營利組織，面對無醫保的民眾，也照樣接收診治。

根據Miller Geer & Associates發布的消息，比佛利醫院財務出現問題的原因是疫情以來，與全美的非營利醫院一樣，面臨勞工成本大幅上漲，醫護人員短缺，以及通膨帶來的醫療物資價格上漲，而院方從聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡)和加州醫療保險(Medical，俗稱白卡)拿到的費用，仍無法趕上這些醫療成本的上漲。

自2020年以來，比佛利醫院每年的財政都出現赤字。2022年，醫院息稅折舊攤銷前的利潤是-17%(EBITDA margin loss)，在疫情及通膨的打擊下，醫院開始接洽有興趣收購的買主。在2021年8月，至2023年2月，比佛利醫院曾和三個有意收購的其他醫院系統商討過，其中兩家因比佛利醫院過重的債務問題，過多接手低收入患者，以及加州政府繁瑣的程序，而不了了之。