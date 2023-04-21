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70年比佛利醫院 聲請破產保護 華裔總裁盼繼續服務社區

記者王若然／蒙地貝婁報導
位於蒙地貝婁的比佛利醫院。（本報檔案照）
位於蒙地貝婁的比佛利醫院。（本報檔案照）

位於洛杉磯縣蒙地貝婁市(Montebello)服務社區70多年的比佛利醫院(Beverly Hospital)20日宣布破產保護，正在尋找買家接手。這家醫院曾有不少華裔孕婦在這裡產下她們的寶寶。

比佛利醫院華裔總裁(President)兼首席執行長(CEO)陳素娟(Alice Cheng)表示，醫院已經申請第11章破產重組(Chapter11)保護，暫時抵押給Hilco Real Estate(debtor-in-possession)，以獲得最高1300萬元，讓醫院在找到買家前，得以繼續經營。該醫院主要服務無收入或低收入病人，為非營利組織。

陳素娟說，醫院目前正在尋求買家，讓醫院可以長久經營下去，「繼續服務社區」。

比佛利醫院宣布破產，據外電報導早有徵兆，早在今年3月16日，就宣布將暫停醫院部分服務，包括生產接生、產後護理，兒科等，在今年6月11日生效。這將導致33個產婦床位取消，67名員工被裁。

陳素娟20日通過醫院公關公司Miller Geer & Associates表示，「醫院的重組令人遺憾，不過為了拯救醫院，這些是必要步驟。」「醫院的境況令人傷心，不過我們必須讓醫院繼續經營下去，為社區提供健康醫療服務。」

位於蒙地貝婁市的比佛利醫院，地處60號、5號和605號三條高速公路交叉區域的中間，位置十分關鍵。醫院是非營利組織，面對無醫保的民眾，也照樣接收診治。

根據Miller Geer & Associates發布的消息，比佛利醫院財務出現問題的原因是疫情以來，與全美的非營利醫院一樣，面臨勞工成本大幅上漲，醫護人員短缺，以及通膨帶來的醫療物資價格上漲，而院方從聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)和加州醫療保險(Medical，俗稱白卡)拿到的費用，仍無法趕上這些醫療成本的上漲。

自2020年以來，比佛利醫院每年的財政都出現赤字。2022年，醫院息稅折舊攤銷前的利潤是-17%(EBITDA margin loss)，在疫情及通膨的打擊下，醫院開始接洽有興趣收購的買主。在2021年8月，至2023年2月，比佛利醫院曾和三個有意收購的其他醫院系統商討過，其中兩家因比佛利醫院過重的債務問題，過多接手低收入患者，以及加州政府繁瑣的程序，而不了了之。

台灣移民陳素娟是2013年底開始接管比佛利醫院。她是醫院建立以來的第一位女性華裔CEO，在此之前，她在比佛利醫院工作十幾年。在她的努力下，醫院扭轉多年虧損及將被迫出售的困境，在2014年第一次獲得盈利。在2018年本報對她的專訪中，陳素娟曾表示，當時醫院每年有幾百萬營收。在她的領導下，醫院得以重修產科醫院和急診中心，曾經發展得欣欣向榮。但如今該醫院面對疫情和通膨，卻沒能熬過困境，無奈出售，令人唏噓。

比佛利醫院華裔總裁兼CEO陳素娟（ Alice Cheng）。（本報檔案照）
比佛利醫院華裔總裁兼CEO陳素娟（ Alice Cheng）。（本報檔案照）
位於蒙地貝婁的比佛利醫院。（本報檔案照）
位於蒙地貝婁的比佛利醫院。（本報檔案照）

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