我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蟲蟲太囂張 坊間妙方多 華人分享教戰守則

特斯拉法說會 馬斯克：今年可能正式推出全自駕技術

UCLA調查：洛縣生活滿意度史上第2低 最煩惱物價飛漲

編譯胡立宗／綜合報導
洛杉磯縣民最煩惱物價飛漲。（洛杉磯市府提供）
洛杉磯縣民最煩惱物價飛漲。（洛杉磯市府提供）

洛杉磯加大(UCLA)Luskin School of Public Affairs 19日發布2022年度的洛縣生活品質調查數據，94%的受訪者擔憂萬物皆漲的通膨問題，高居憂心問題第一，其後則為遊民問題與新冠疫情的持續影響。

報告顯示，洛縣雖較前一年度進步，但縣民對生活品質的滿意度仍逼近歷史低點。不過，負責Los Angeles Initiative的Zev Yaroslavsky指出，2021年的分數顯示不滿度已經見底，在疫情之後逐步回升，然而通貨膨脹的影響甚鉅，特別是對中低收入戶而言。

物價上漲部分：多數居民都擔心他們可能無家可歸，或是無法餵飽一家人。94%的受調者認為他們受到通貨膨脹的負面影響，71%認為連生活必需品都變得難以負擔。高漲的居住費用也成為82%受訪者擔心的問題，其中58%認為影響最大。

遊民問題方面：73%的縣民認為他們的居住品質受到特定遊民棚區的影響，大受影響的比例平均為43%，聖費南度谷(San Fernando Valley)與西區(Westside)居民達50%，聖蓋博谷(San Gabriel Valley)僅28%。

然而，同時之間也有28%的受訪者擔心他們會變成遊民，25%的人擔心家裡沒有東西可吃，因為他們連食物都負擔不起。家戶年收入低於6萬元的族群中，近半擔心未來可能無家可歸。

疫情後續影響：多數受訪民眾都認為新冠疫情的影響不僅限於一時。75%認為疫情帶來的改變不可逆轉，只有23%認為還能回到過去。多數受訪者表示收入在疫情期間出現變化，27%降低、30%增加。不過，家戶收入低於6萬元的有35%說收入減少，總收入高於12萬元的45%說收入增加。

洛縣生活品質調查自2014年開始進行，滿意度最高的是2016年、2017年的59，2022年雖然提高了2、達到55，但仍是史上第二低。本年度的受訪者共1429名洛縣居民，時間為2月24日後的30天，抽樣誤差為正負2.6%。調查的八大項目滿意度都微幅增加，只有醫療照護與去年相同。

疫情 洛縣 遊民

上一則

20萬孩童罹患氣喘…報告：南加4縣空氣品質皆最糟F級

延伸閱讀

鋼鐵貨櫃改造為遊民新家 聖荷西再填96個臨時住房

鋼鐵貨櫃改造為遊民新家 聖荷西再填96個臨時住房
貝斯首次市政咨文 要提高社區安全感

貝斯首次市政咨文 要提高社區安全感
砸200億整治遊民仍大增 議員要查

砸200億整治遊民仍大增 議員要查
聖縣、聖荷西獲1100萬聯邦補助

聖縣、聖荷西獲1100萬聯邦補助
北加南灣獲1100萬聯邦撥款 建遊民房

北加南灣獲1100萬聯邦撥款 建遊民房
清理遊民營 加州州府面臨法令挑戰

清理遊民營 加州州府面臨法令挑戰

熱門新聞

機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

2023-04-11 13:54
南加擁有42年歷史的老牌中餐館Dragon House，將於4月22日熄燈。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱總統、明星都愛的中餐館 含淚要歇業

2023-04-13 22:08
美飛中，從香港轉機的航班，曾是回國熱選，近來機票漲價很多。（受訪者提供）

美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課

2023-04-18 02:20
好運來超市一盒 12 顆裝雞蛋標價 0.98 元。（記者邵敏／攝影）

一打0.98元 南加超市現超便宜雞蛋…買菜華人不敢相信 馬上搶

2023-04-12 14:13
Zipair機艙一般座位。（取材自Zipair網頁）

曲線返中 日廉航Zipair舊金山直飛東京票價誘人

2023-04-17 02:20
陳先生等待正式駕照的半年期間，辦理的兩張臨時駕照。（陳先生提供）

沒綠卡更新駕照吃虧大 南加華男竟等半年 還要筆試

2023-04-16 14:04

超人氣

更多 >
受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎
龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目
過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償
經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日
突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲

突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲