UCLA調查：洛縣生活滿意度史上第2低 最煩惱物價飛漲

洛杉磯縣民最煩惱物價飛漲。（洛杉磯市府提供）

洛杉磯加大(UCLA)Luskin School of Public Affairs 19日發布2022年度的洛縣 生活品質調查數據，94%的受訪者擔憂萬物皆漲的通膨問題，高居憂心問題第一，其後則為遊民 問題與新冠疫情 的持續影響。

報告顯示，洛縣雖較前一年度進步，但縣民對生活品質的滿意度仍逼近歷史低點。不過，負責Los Angeles Initiative的Zev Yaroslavsky指出，2021年的分數顯示不滿度已經見底，在疫情之後逐步回升，然而通貨膨脹的影響甚鉅，特別是對中低收入戶而言。

物價上漲部分：多數居民都擔心他們可能無家可歸，或是無法餵飽一家人。94%的受調者認為他們受到通貨膨脹的負面影響，71%認為連生活必需品都變得難以負擔。高漲的居住費用也成為82%受訪者擔心的問題，其中58%認為影響最大。

遊民問題方面：73%的縣民認為他們的居住品質受到特定遊民棚區的影響，大受影響的比例平均為43%，聖費南度谷(San Fernando Valley)與西區(Westside)居民達50%，聖蓋博谷(San Gabriel Valley)僅28%。

然而，同時之間也有28%的受訪者擔心他們會變成遊民，25%的人擔心家裡沒有東西可吃，因為他們連食物都負擔不起。家戶年收入低於6萬元的族群中，近半擔心未來可能無家可歸。

疫情後續影響：多數受訪民眾都認為新冠疫情的影響不僅限於一時。75%認為疫情帶來的改變不可逆轉，只有23%認為還能回到過去。多數受訪者表示收入在疫情期間出現變化，27%降低、30%增加。不過，家戶收入低於6萬元的有35%說收入減少，總收入高於12萬元的45%說收入增加。

洛縣生活品質調查自2014年開始進行，滿意度最高的是2016年、2017年的59，2022年雖然提高了2、達到55，但仍是史上第二低。本年度的受訪者共1429名洛縣居民，時間為2月24日後的30天，抽樣誤差為正負2.6%。調查的八大項目滿意度都微幅增加，只有醫療照護與去年相同。