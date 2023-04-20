20萬孩童罹患氣喘…報告：南加4縣空氣品質皆最糟F級

南加都會區經常可見的薄霧瀰漫。（記者邵敏／攝影）

美國肺臟協會(American Lung Association)最新年度報告指出，洛杉磯 、橙縣、河濱、聖伯納汀諾，即南加 四縣的空氣品質皆為不及格的F級。洛杉磯都會區更是在過去24年間只有一年沒有名列全美空汙最糟的城市，凸顯雖然加州 與南加四縣努力改善空汙，但是仍然趕不上汙染源增加的速度。

報告指出，加州98%、3850萬人居住在空汙嚴重的地區，煙霧與懸浮微粒都高於健康標準。整體而言，南加臭氧高於標準的天數雖然近年逐漸減少，但是大洛杉磯地區仍是全美空汙最嚴重的地方。

聖伯納汀諾接近洛杉磯都會區的部分則是2019年至2021年皆為全美煙霧最嚴重的地方，全年有177天空汙超標。中央山谷的貝克斯菲德(Bakersfield)與維薩利亞(Visalia)則是並列全美懸浮微粒最糟的地區。

加州只有洪堡(Humboldt)、雷克(Lake)、宇洛(Yolo)三縣不在最糟的F級之列。

報告指出，加州雖然盡力改善空氣品質，但在柴油卡車、船舶、火車上做得仍嫌不夠。不過，加州空氣資源委員會(California Air Resources Board)已經準備大幅限制貨車、公車、火車的排放量。委員會下周將要投票表決的Advanced Clean Fleets提案，期望建立貨運卡車、送貨車輛、學校巴士與垃圾車的零排放規範。

另外一案則規定逐年汰換老舊火車車頭，並規定車頭的零排放架構。肺臟協會強調，研擬中的新規相當重要，畢竟單就鐵道運輸言，就能救5000條人命，節省600億元的公共醫療開支，降低罹癌風險90%。

州眾議員Eloise Gómez Reyes告訴洛杉磯時報，她將提出減少空汙的新案，特別是南加已有20萬孩童罹患氣喘，6萬人來自臭氧特高的內陸帝國，這些孩童需要擺脫貨車與倉儲製造的空汙。

不過，部分官員則將原因歸咎於聯邦政府的標準過高，南岸空氣品質管理局(South Coast Air Quality Management District)就狀告聯邦環保署(U.S. Environmental Protection Agency)，因為雖然南加2012年至2023年間車輛排放的氮氧化物減少70%，但是聯邦管理的飛機、火車、船舶卻在同期間增加了10%，這些才是造成洛杉磯與長堤市無法擺脫煙塵的原因。

管理局局長Wayne Nastri強調，上述汙染源的氮氧化物必須減少60%，才能使南加達到聯邦標準，希望聯邦能拿出誠意，合力解決此一難題。