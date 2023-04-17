更新駕照 持H1B華男等半年 還得筆試

陳先生等待正式駕照的半年期間，辦理的兩張臨時駕照。（圖：陳先生提供）

在加州，綠卡和公民身分的駕照 或身分證（Real ID）有效期一般是五年。不過持簽證的在美華人，駕照有效期往往與簽證有效期掛鉤，導致他們需要經常去DMV 更新駕照。而DMV在更新駕照時，需要向移民局查證當事人的合法身分，這一過程有時會很漫長。持有H1B工作簽證 的南加州居民陳先生，更新駕照居然就等了半年，期間還要重新考筆試，駕齡16年的他，第一次還未能通過筆試。

陳先生去年9月駕照過期，他去DMV辦理新的駕照，當時DMV給了他3個月有效期的臨時駕照。然而3個月過去了，臨時駕照面臨到期，他卻遲遲沒有收到新的駕照。12月陳先生再次到DMV查詢辦理進程，對方只說還在辦理中，他們也沒辦法。

今年3月，陳先生再次去了DMV。工作人員告訴他，需要重新考筆試，才可以拿到駕照。陳先生感覺莫名其妙，自己每天都開車，駕齡16年，怎麼還要求考筆試呢？不過他因為對自己的駕駛技術很有信心，當場就參加筆試。結果立刻被「打臉」，他未能通過考試，只能擇日重考。他說，因太久沒考試，一些偏技術的駕駛問題都忘了，再加上試題中文翻譯有些不準確，導致他沒考過。

在家好好刷了幾遍筆試題後，陳先生又到DMV考試，哪想對方表示，沒有預約不能當場考。陳先生感到很氣憤，明明上次來時工作人員告訴他筆試不需預約。陳先生就來到巴沙迪那（Pasadena）另一家DMV，結果沒有預約就讓他考筆試了。

這次陳先生終於考過了。過了幾天，陳先生終於在郵箱收到新的駕照。他說，本以為更新駕照是很簡單的事，沒想到一等就是半年，還要考筆試才能拿到。

南加州另一位華人李女士，同樣持有H1B簽證，她更新駕照也等了小半年。不過可能因為沒超過半年，李女士未被要求重新考筆試。這兩位華人的駕照有效期都與他們H1B簽證有效期掛鉤，也就是三年。如果換作其他期限更多的簽證，如學生簽證，就要更頻繁地更新駕照，實在很麻煩。

在美國，每個州對駕照有效期的規定不同。如在華盛頓州，有效期不與身分掛鉤，有六年有效期。馬里蘭州（Maryland）是八年有效期，不與身分掛鉤。不過與身分掛鉤的州也不少，包括新澤西州（New Jersey），賓州（Pennsylvania）、俄亥俄州（Ohio）、北卡羅來納州（North Carolina）等。