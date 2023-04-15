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華人租霸專坑房東 建微信群教惡招

30歲男沙加緬度駕車開槍 還威脅攻擊加州州議會

遠離惡客 房東慎查身分、信用及收入

記者朱敏梓、劉子為、陳開／洛杉磯報導
面對可怕的「租霸」，房產經紀提醒，房東要特別注意審核租客的資質。(取材自IStock)
面對可怕的「租霸」，房產經紀提醒，房東要特別注意審核租客的資質。(取材自IStock)

出租房屋是許多在美華人的收入之一，然而伴隨賴著不走、破壞房屋的租霸增加，華人房東的憂慮也與日俱增。那麼對於這些無良租客，房東該如何防範？南加知名房產經紀袁立功表示，出租房屋時一定要特別注意審查租客的資質。

視頻來源：世說新聞小組

袁立功說，房屋租賃，屋主在面對房客時，要特別注意以下幾點，首先就是一定要親自會見所有18歲以上的申請人，以驗證他們身分證件（ID）的真假；第二要確認他們的收入證明；第三就是親自檢查他們的信用報告，而不是只看他們帶來的信用報告，不然可能造假；第四就是檢驗他們存款證明的真偽，房東可以根據申請表上的前房東聯繫方式，去前房東處了解關於該房客的評價反饋。

袁立功提醒，在查收入證明時，如果該租客是W-2報稅方式，檢查其W-2報稅表即可；而如果租客是獨立承包商（自僱），那就需要他提供個人報稅表，而不是公司報稅表，查看對方的淨收入（Net income）後，再決定也不遲。至於信用報告部分，在租房時會普遍傾向於信用分數較高的申請人，例如700分、750分以上，800分以上則更好。盡量不要將房子租給信用分數太低的人，否則很容易發生積欠房租的問題。

當然，如果房東對該申請人的印象非常好，也可以去了解對方為何信用分數如此低的原因，但通常來說，信用分數低意味著申請人的經濟情況會有些問題。

在社交網絡上，一些華人房東在踩坑之後，也總結了關於「鑑別房客」的建議，例如特別要注意工作不穩定沒有正規工作技能經驗、但卻十分能說會道的申請人，沉迷於賭博或有破產紀錄的申請人，以及沒有自己銀行帳戶和信用卡的申請人。

房東 報稅 租客

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