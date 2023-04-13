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老嫗斑馬線上被撞死 疑華裔

記者邵敏／阿罕布拉報導
被害女性當時行走在明顯的人行斑馬線上，卻遭遇飛來橫禍。 （記者邵敏／攝影）
被害女性當時行走在明顯的人行斑馬線上，卻遭遇飛來橫禍。 （記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣華人聚居城市阿罕布拉市（Alhambra），4月11日（周二）發生一起致命交通事故。一名年長女性在人行道斑馬線上過馬路時，不幸被車輛撞到，傷勢嚴重，不治身亡。因為附近華人居多，路上步行過馬路的也多是華人，因此不排除被害人是華裔，唯截止發稿，尚未得到警方證實。

視頻來源：記者邵敏

事發在11日下午2時13分左右，阿市警察局接到多個報警電話，稱嘉惠爾街（Garfield Avenue）和聖馬利諾街（San Marino Avenue）交叉口發生重大交通事故，事故涉及一名女性行人和一輛汽車。警察趕到現場後，發現一名大約 60至65歲的女性受了重傷。阿市消防局立即作出反應，將受害人送往當地一家創傷中心，但她在那裡因傷重不治身亡。

車輛在聖馬利諾街往西行駛，左轉時撞上過馬路的行人。（記者邵敏／攝影）
車輛在聖馬利諾街往西行駛，左轉時撞上過馬路的行人。（記者邵敏／攝影）

記者致電阿市警局交通部門，詢問被害人是否華裔，截至發稿前尚未得到回應。這個城市華人居住比例很高，事發後，記者在現場路口觀察半個多小時，看到步行過馬路的基本上都是華人長者，因此不排除交通事故受害人是華人的可能性。

警方在最初調查中發現，事發時涉案車輛正在聖馬利諾街往西行駛，到了嘉惠爾街左轉南行，不幸撞上正在穿過嘉惠爾街的受害者，這名女性長者當時行走在非常明顯的人行橫道斑馬線上，卻遭受飛來橫禍。據悉，車禍發生後，肇事司機留在現場，配合工作人員調查案件。

阿罕布拉市4月11日發生致命交通事故，一名行人過馬路被撞死。（記者邵敏／攝影）
阿罕布拉市4月11日發生致命交通事故，一名行人過馬路被撞死。（記者邵敏／攝影）

事故現場是阿市的熱鬧地帶，嘉惠爾街更是這個城市的一條主幹道，往來車輛十分頻繁，現場附近有幾幢辦公大樓，也有不少居民小區。記者走訪附近居民，沒有找到當天事故的目擊者。住在附近的居民王女士表示，並不清楚發生了這起悲劇，但家中母親年長，每次出門過馬路時她都非常擔心，因為這裡車太多，速度也很快。

阿市華裔市議員黃幼平（Katherine Lee），對於發生這起悲劇表示痛心。黃幼平指出，這座城市人口相對密集，車輛也愈來愈多，一些司機不遵守交通規則，因此導致悲劇發生。市政府非常重視交通問題，邀請專家商討如何加強安全管理，希望通過有效措施減少同類案件的發生，特別是要保護行人過馬路。

阿市市議員指出，該市去年曾發生兩三起類似的致命交通事故。（記者邵敏／攝影）
阿市市議員指出，該市去年曾發生兩三起類似的致命交通事故。（記者邵敏／攝影）

黃幼平表示，阿市去年至少已發生兩起類似的致命交通事故，也可能有三起；其中一起事故中，司機和被害人都是年逾70的長者；事後涉案司機表示，根本沒有看到正在過馬路的行人。黃幼平分析說，這些交通事故發生的原因很多，有時可能因為陽光照射導致開車視線不好，有些是司機不遵守交通規則導致。

阿市警察局交通調查員仍在處理調查這起交通事故，如果有目擊證人了解相關信息，請致電626-5705119聯繫警局交通部門。

華人 警察 華裔

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