1打雞蛋0.98元 華資超市特價

好運來超市一盒 12 顆裝雞蛋標價0.98 元。（記者邵敏／攝影）

很長一段時間，南加洛杉磯縣超市的雞蛋 一直供不應求，導致價格飛漲幾倍，就連好市多 （Costco）的大盒裝雞蛋也經常供不應求。但日前，洛縣華人超市 的雞蛋價格開始有所下降，有一家超市甚至推出一盒12顆裝的雞蛋，價格僅0.98元，比疫情前還便宜。

洛縣亞凱迪亞市（Arcadia）好運來超市，4 月10日一盒12顆裝的鍾氏大白雞蛋，標價0.98元，相當於一個雞蛋只有8分錢。華人張女士看到這個價格時有些不敢相信，旁邊另一位華人在問，是不是標錯價格了，還是這個雞蛋有質量問題。超市工作人員解釋，當天這個品種的雞蛋促銷，並無質量問題，工作人員稱自己也買了不少特價雞蛋。

不少正在逛超市的華人聞訊後，也都開始搶購這款雞蛋。莊先生在現場表示，雞蛋價格接連飆漲，他最高買過一打雞蛋8元左右，如今這麼便宜，一定要多存一些，說不定哪一天價格就又上去了。除了這款特價雞蛋外，好運來超市當天其他雞蛋的價格也都比之前便宜些，一盒20顆裝的黃殼新鮮雞蛋售價7.98元，原價10.99元。

大華超市雞蛋一盒12顆裝售價3元。（記者邵敏／攝影）

亞市99大華超市4月11日的雞蛋價格也有回落，加州農場中號白殼雞蛋一盒12顆裝售價3元，大號白殼雞蛋一打3.69元，20顆裝的雞蛋售價6.89元，相比此前居高不下的高價雞蛋，現在的價格都在可接受範圍內。

同樣，好市多的雞蛋也開始正常銷售，張女士表示，最近幾個月去阿蘇薩( Azusa )的好市多購物，每次雞蛋都顯示沒貨，有一次張女士接連跑了幾家店，包括好市多、山姆俱樂部( Sam's Club )都沒有買到雞蛋。不過最近一周她前往好市多，發現供應充足，而且價格也有所回落，60顆裝的大盒雞蛋已從不久前的15.99元，下降到13.39元，雖然距離去年10月11.99元的價格還有些距離。張女士感慨，終於等到平常雞蛋回到普通百姓家，希望雞蛋高價、缺貨的現象不再重來。

自去年年初開始的禽流感，導致雞蛋變得非常昂貴，雖然目前一些華人超市雞蛋價格有所下降，但沒有權威數據表明已開始全面降價，或者僅是部分地區短時期的價格調整。根據美國勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics) 3月14日發布的消費者價格指數，2月份一打大型 A 級雞蛋平均成本為4.21元，比一年前的2.01元上漲一倍多，從 1月到2月，價格下跌6.7%，目前還沒有更新數據。