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罷免連署失敗 梁家訓做滿任期

記者丁曙／洛杉磯報導
洛杉磯市14選區華裔市議員梁家訓（Kevin de Leon）扛過了罷免選舉。（本報檔案照）
洛杉磯市14選區華裔市議員梁家訓（Kevin de Leon）扛過了罷免選舉。（本報檔案照）

罷免洛杉磯市14選區華裔市議員梁家訓（Kevin de Leon）的連署截止日期已過，因為距離法定合格簽名人數還差約1萬個，無法成案交付選民公投，罷免努力宣告失敗。

洛杉磯市書記處選務科職員11日回覆本報詢問表示，提交連署簽名的截止日期為3月31日下午5點。但截至截止日期前，罷免運動陣營並沒有出現提交相關文件。

依洛杉磯市選罷法，罷免梁家訓的選舉投票，需要收集到該選區2萬437個有效的選民簽名，但據主流媒體報導，主辦單位只收集到1萬300個簽名。

罷免運動主要組織者阿德金斯 (Pauline Adkins) 曾四次試圖罷免梁家訓，她將最近一次的失敗歸咎於惡劣的天氣和大雨，她說很難讓志願者冒著雨出去收集簽名，她已經完成並且不會再領導對梁家訓的任何進一步罷免作業。

父親是華裔、母親是西裔的梁家訓，第一個洛杉磯市議會的任期將於2024年12月屆滿，屆時，他仍然可以尋求連任第二個任期。

這次罷免運動為針對洛杉磯市議會三名成員一年前發表的種族主義言論，該場秘密談話的錄音2022年10月洩露後掀起軒然大波。隨後，涉事的市議長馬丁內斯 (Nury Martinez)、市議員塞迪洛 (Gil Cedillo)、梁家訓和另一名工黨領袖成為眾矢之的，當時他們私下討論如何操縱洛杉磯市重畫選區的程序為自己謀取最大利益，而且談話中夾雜著種族主義言論，導致拜登總統發話敦促他們引咎辭職。馬丁內斯和工會領袖先後辭職，塞迪洛撐到2022年底任滿卸職，但梁家訓還剩有兩年任期，他選擇打死不退，硬扛到底，終於熬過了罷免選舉。

罷免 洛杉磯 種族主義

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