專家：不是會不會 而是紐森何時選

賀錦麗（左）是否成為紐森入主白宮的友好對手。（取材自紐森臉書）

拜登露口風有意競選連任，洛杉磯KTLA電視台報導，雖然加州 州長紐森 （Gavin Newsom）一再否認他的目標是白宮 ，但專家認為，問題不在於他會不會競選，而是何時競選。不少人認為，他想成為第一位「從加州州長官邸進入白宮」的民主黨人。

柏克萊加大政治學教授希克樂（Eric Schickler）告訴國會山莊報（The Hill），「我不認為他會挑戰拜登（Joe Biden）連任。現在他正建立全國形象，最可能是2028年。」

紐森一直在努力經營全國形象，特別是在與佛羅里達州長德桑提斯（Ron DeSantis）的較量，後者被認為是今年共和黨總統候選人。

日前紐森訪問佛羅里達新學院（New College of Florida），表示反對德桑提斯摧毀這所小型公立大學多元化辦公室的努力。

幾個月前，考量到拜登支持率和80歲的年紀，各界認為紐森似乎可能成為2024年候選人。但民主黨強勁的期中選舉結果，很大程度上平息這點。

從共和黨轉為獨立政治戰略家施努爾（Daniel Schnur）稱紐森「非常聰明」。他說，「紐森知道挑戰本黨現任總統，對他自己政治前景沒有幫助，他寧可再等四年」。

希克樂說，若紐森參選，副總統賀錦麗（Kamala Harris）將被視為拜登合理繼任者，這可能使這兩位加州人未來成為友好的對手。

紐森任期至2027年1月。他在2021年8月，以61.9%選票輕鬆贏得罷免選舉。

Quinnipiac於3月一項民調發現，44%加州人贊成他作為州長，反對者43%。約70%受訪者不希望他在2024年競選白宮，包括54%民主黨人。

共和黨籍前總統雷根（Ronald Reagan）是目前唯一一位從加州州長直接進入白宮者。1967年至1975年，他擔任兩屆加州州長，1980年入主白宮。

尼克森（Richard Nixon）是另一位贏得白宮選舉的加州共和黨人，曾擔任副總統與加州參眾議員，1962年競選加州州長落選。

前加州州長布朗（Jerry Brown）和威爾森（Pete Wilson）分別在1992年和1996年總統競選中落敗。

希克樂表示，紐森將自己定位為某種民主黨價值觀支持者，與川普（Trump）和反對墮胎共和黨人鬥爭者。