加州2男刮刮樂各中百萬 得主可能是亞裔

奶奶送的「Perfect Gift」刮刮樂，對Heng真的是超級好禮。（圖：加州彩券局提供）

FOX 11電視台報導，加州 近期誕生兩名刮刮樂得主。值得一提的是，他們都因親人贈送的刮刮樂中了百萬大獎，且從姓氏來看，得主也可能為亞裔 。

對Kaleb Heng來說，18歲生日那天將畢生難忘，那天是他成為百萬富翁的一天。他的祖母在Turlock的Oasis Market買了「Perfect Gift」( 超級好禮）刮刮樂送他，沒想到刮中百萬大獎，的確是超級好禮。

「我很興奮，我當然沒想到會這樣」他告訴加州彩券局（California Lottery）。

Heng說，「我媽媽開車送我去釣魚，路上我刮了那張刮刮樂。我們不得不靠邊停車。那是100萬元，我甚至還沒有帶身分證」。他告訴媽媽，「我們轉身回家，因為我必須先拿到身分證才能領取刮刮樂。」Heng將把這筆錢用於大學和他的未來。

另一幸運兒也是收到彩券當禮物而致富。John Vang的小舅子在聖誕節 送給Vang一張Power 10刮刮樂中大獲全勝，成為新的百萬富翁。

「事實上，我從未玩過刮刮樂，這就是它的有趣之處」Vang說，「我玩勁球（Powerball）和兆彩（Mega Millions），但不玩刮刮樂。」