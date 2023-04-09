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紅藍卡申請 重要時間點勿錯過

記者楊青／洛杉磯報導

3月31日聯邦紅藍卡（Medicare）補辦申請截止期結束，紅藍卡進入每年正常的開放申請階段。什麼是紅藍卡？紅藍卡覆蓋內容以及如何申請？華興保險7日舉辦社區服務專題講座，為許多對紅藍卡一知半解的長輩答疑解惑，並梳理2023年紅藍卡申請程序。

華興保險紅藍卡專員溫妮說明，紅藍卡是聯邦政府為符合條件的民眾提供的健康保險計劃，主要使用對象是65歲以上人士，其申請人必須是美國公民，或者是合法居民（綠卡持有者）並且在美國連續居住五年以上。一些長輩只有工卡沒有綠卡，不符合申請資格；或新移民來美，有綠卡但沒有居住五年以上，也不具備申請資格。

紅藍卡的申請人的一種特例是未滿65歲的美國公民和居住五年以上綠卡殘疾人士，也可以提前申請紅藍卡。

延遲註冊 政府將罰款

溫妮表示，申請紅藍卡有幾大重要時間段，切勿錯過。最重要的是申請初始註冊日期，每個人的初始註冊日期都是年滿65歲生日的前三個月、生日當月以及生日的後三個月。這七個月就是申請紅藍卡的初始註冊日期。除非申請人具有符合團體註冊公司健康保險，否則，其他所有人如果沒有按時在這七個月内申請紅藍卡，都會有延遲註冊的罰款，該罰款由政府收取。

雖然政府規定申請人可以在生日的後三個月申請紅藍卡，不過專家還是建議在生日前三個月就開始申請，因為社安局需要時間作業，提前申請利於及時拿到紅藍卡，並有合理時間來購買補足保險。

一些長輩如果65歲生日期間正好在國外或者因故錯過紅藍卡申請日期，只能在紅藍卡的補辦日期内申請，也就是每年的1月1日至3月31日。

另外還有一個重要的日子是年度開放註冊期，即每年10月15日至12月7號，該期間提供已經擁有紅藍卡的持有人取消或更改上一年的保險計劃，選擇自己認為更加適合的保險計劃。

紅藍卡包含A、B、C、D四個部分的内容，以及每個内容的保費如何計算令很多人困惑。

溫妮解釋，紅藍卡的A部分主要是住院保險；B主要是門診；C是補助計劃；D是處方藥。

A部分須有40工作點數

她表示，聯邦紅藍卡申請人通常申請的主要是A、B兩部分。住院保險A部分主要包括住院治療、療養院專業護理服務以及臨終家庭照顧。A部分的保費，符合資格的申請人只要在美國有40個工作點數，政府免費提供，不需額外付費；符合資格的申請人工作點數如果少於30點，想要紅藍卡A部分的話，每月需向政府支付506元的保費；工作點數在30至39點之間，每月向政府交付278元。

B部分的門診保險，主要涵蓋醫生診所就診費用，各類診斷及化驗，比如抽血、驗尿、核磁共振、白内障以及外用醫療輪椅、拐杖等，也均由紅藍卡B部分承包。B部分的費用計算和A不同，B部分是每個人每個月都要繳納的，主要是根據兩年前的報稅紀錄，比如2023年申請紅藍卡，就要看2021年的報稅來決定B部分的保費是多少。2023年的基本保費是164.9元，只要2021年報稅期單人收入未超過9萬7000元，就只需支付164.9元基本費用，2023年的B部分還有226元的增加門診費用，但這主要是根據持卡人參加的保險計劃來看，如果參加的是HMO計劃，就沒有這個部分。

如果年滿65歲已開始領取退休金，這個164.9元自動從退休金中直接扣除；如果尚未開始領取退休金，則政府每個季度給持卡人寄出一張帳單，持卡人可以上網或郵寄支付保費。如果未按時支付，政府會中斷紅藍卡的使用。

AB部分 僅8成保障

溫妮表示，紅藍卡的AB部分事實上只覆蓋了年長者80%的醫療所需，還有20%的醫療空缺，需要持卡人向保險公司購買，也就是通常說的C和D部分。C即通常說的聯邦醫療保險優勢計劃（Medicare advantage plans），這部分是由政府監管，但是由私人保險公司承保；還有另外一種是聯邦醫療補充計劃（Medicare supplement plans）。

優勢計劃 可節省保費

聯邦醫療保險優勢計劃（Medicare advantage plans）和補充計劃（Medicare supplement plans）有什麼不同？紅藍卡專員解釋，兩種都屬於紅藍卡20%的補充保險範疇，選擇supplement計劃作為補助保險的好處是可以自由選擇與紅藍卡有合約的醫生和醫院，沒有醫療網束縛，也不需要通過家庭醫生轉診，可以自由預約和選擇醫生，但是需要每月額外支付保費給提供supplement計劃的保險公司，即除了每個月要支付紅藍卡的保費給政府之外，還需每月支付保險公司保費，以及處方藥費用三部分。

如果身體比較健康而且希望節省，可能就會選擇優勢計劃（Advantage plans），該計劃是一定要選擇和醫療網有合約的醫生和醫院，要看專科醫生的話需要向家庭醫生的醫療網提出申請和預約，但好處是不需額外保費，處方藥涵蓋在其中。

紅藍卡 聯邦醫療保險 保費

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