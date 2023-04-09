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1年只有2次 金山人擠爆街頭爭睹「加州懸日」

網路妹誘投資 華男曾聞殺豬盤陷阱 30萬仍泡湯

記者楊青／洛杉磯報導
蒙先生通過投資公司投資加密貨幣，30多萬元在兩周内顯示狂賺300多萬。後才發現竹籃打水，血本無歸。（圖：蒙先生提供）
蒙先生通過投資公司投資加密貨幣，30多萬元在兩周内顯示狂賺300多萬。後才發現竹籃打水，血本無歸。（圖：蒙先生提供）

投1萬賺2000；翻倍投，翻倍賺；再投30萬，「狂賺」十多倍。過去三個月一直沉浸在快速發財狂喜中的華人蒙先生，直到最近準備全面收穫「成果」時才發現美夢一場空，多年辛苦打拚累積的幾十萬元汗水錢血本無歸。

被喊哥哥 放下戒心

今年元旦剛過，蒙先生在微信上突然接到一條陌生人的問候。雖然素不相識，而且蒙先生之前也聽坊間不斷傳說的殺豬盤之類，自然心生警惕。不過這位聲稱「剛離婚不久」的知性女生在不斷傳達熱情問候的同時，很快傳來「自己的」玉照，讓蒙先生未中斷聯絡。女生說，自己來美留學，研究生畢業後獨自一人在美打拚，相當不容易，所以希望在異國他鄉尋找鄉音，相互溫暖。沒幾天，蒙先生有了一個網上說話的「妹妹」。

「說實在被人稱作哥哥也是不錯的感覺」，蒙先生坦言，平常每天工作繁忙，難得有人説説溫馨的話語，一來二往來，兩人很快熟悉起來，所以當「妹妹」說自己很擅長投資，並已經在一個網上成功投資虛擬貨幣時，蒙先生已放下戒心，「當時我認為她確實就是財務管理方面的專家，非常成功的投資經紀人」。

先探虛實 小賺一筆

抱著試試看的心態，蒙先生給一個MatriaEx的網站轉去1萬元，「當時我只是想探探虛實」，蒙先生說，沒想到不到一個星期，他的1萬元就變成了1萬2000多元，這一始料未及的收穫讓蒙先生喜出望外。

與此同時，「妹妹」也不斷向蒙先生展現自己每天的戰果，「你看，我今天又賺了多少多少，如果你也跟我一樣多投些錢，一定賺更多」等等。蒙先生說，其實最打動他的是這個網路即時顯示自己的帳戶的活動情況，「我看到自己的帳戶分秒數字都在變化，數字每一秒鐘都在跳動，每一秒鐘數字都在不斷變大，不可能是個人操作得了」，足足有兩個月時間，蒙先生幾乎天天晚上做夢都笑出聲來。

約她見面 百般推託

但這期間，蒙先生也有一點遺憾，因為他一直想和引導他入行賺錢的「妹妹」見面，但對方不是說太遠，就是說太忙，即便蒙先生專程去到「妹妹」所在的城市，對方還是說「改天再見」。

不過，不見面並不影響投資熱情，因為蒙先生今年3月增投的30多萬元，兩周内已經變成了370多萬。大約20天前，蒙先生寫信通知該加密貨幣投資公司，表示自己打算要將投資盈利取出來，但回答稱投資人要取出盈利和投資款，必須先交付個人投資所得稅。

蒙先生表示，他來美多年，再笨也知道投資盈利尚未到手不可能預付所得稅，這個說法不成立。於是他寫信跟加密貨幣投資公司論理，同時要求對方提供公司地址和聯絡電話。對方在網絡上寫信回答說，已將你的提款要求轉給了聯邦國稅局（IRS），國稅局要你支付10%的個人投資增值稅，也就是37萬元左右，收到你的繳稅款之後之後我們才會發放你的提款要求。該加密投資公司的回信最後再次強調，你的提款要求已交給國稅局，必須在一天之內交付增值稅，如果不按時繳稅，交易帳戶將被永久性凍結，你的個人信息將被IRS送上各大主要銀行黑名單，個人信用將受到毀壞。為免名譽受損，最好趕緊合作。

蒙先生說，在整個交涉過程中，他試圖要直接給投資公司的人員直接對話溝通，但不但沒有在該網站上找到任何地址和聯絡電話，而且對方也通過回信直接告訴他，只能在網上聯絡，沒有地址和電話可以提供。

幾個來回之後，蒙先生大夢初醒，確定自己上當受騙，但抱一線希望，希望拿回自己的投資本金。但對方表示，投資人的本金和盈利綁在一起，不能單獨拿出來，如果你不先交稅金，本金和盈利都將全部凍結，一筆勾銷。

類似詐案 屢見不鮮

目前蒙先生已經報警，同時找律師希望討回公道，但律師告訴他，一摸一樣的詐騙案他接下六件，受害人大多數是華人。

蒙先生表示，這麼多年辛苦打拚的積蓄，短短兩個月多月化爲烏有。痛定思痛，他希望自己的遭遇不要再發生在別人身上，什麽妹妹，什麼玉照，什麼甜言蜜語，什麼發大財，千萬都不要相信。

蒙先生接到投資公司的回信，大夢驚醒。（圖：蒙先生提供）
蒙先生接到投資公司的回信，大夢驚醒。（圖：蒙先生提供）

投資 虛擬貨幣 國稅局

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