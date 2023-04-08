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B1/B2雖可求職 移民局簽證限制未放寬

記者劉子為、朱敏梓、陳開／洛杉磯報導
針對移民局關於「B1、B2簽證僅能用於找新工作」的消息，專業移民律師表示這應該是一種非正式放鬆政策。（Getty Images)
針對移民局關於「B1、B2簽證僅能用於找新工作」的消息，專業移民律師表示這應該是一種非正式放鬆政策。（Getty Images)

近期許多華人受科技公司裁員潮的影響，失業後若想維持H1B簽證的有效性，必須在60天內找到新的工作，這對被解僱的外國人而言是極大的壓力。對此，移民局也在近日給出了救急之策，表示可以用B1/B2簽證在美國申請工作和參加面試。

視頻來源：世說新聞製作團隊

移民局消息指出，B1、B2簽證僅能用於找新工作，不能用於工作。在找到雇主後，B1、B2簽證持有者必須將身分轉換為工作簽證。如果身分變更的請求被拒，或新雇主需要員工在領事館或入境口岸的通知，則申請人必須離開美國或在開始新工作前以有效身分重新入境。

對此專攻移民法的許俊良律師指出，該消息雖然由官方推特發布，但尚未看到官方新聞稿或正式文件，因此可能是一種非正式的放鬆政策，以應對許多外國人最近被裁員後，需要被迫離開美國的緊急狀況，移民局並非放寬了對簽證申請的限制。

許律師還解釋到，H1B持有者失業又找到新工作後，通常無需抽取新H1B。「H1B批准之後，只要還没用完那六年的期限，其實是可以把剩下的時間再用，等於說接下來，新的公司只要幫雇員提出轉換身分的申請，然後等到批准之後，僱員在美國就可以從B1/B2身分轉到H1B身分。」

移民局 工作簽證 H1B

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