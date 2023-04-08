H1B中籤率低 今年估僅15% 華生留美更難

今年H1B抽籤落下帷幕，有律師估計，中籤率僅在15%左右。（Getty Image）

今年3月的工作簽證H1B 抽籤已經落下帷幕，可謂幾家歡喜幾家愁。不過從今年華裔學生反應的情況看來，似乎「愁」的情況較多。而從律師估計和從華生的反應推測，總的中籤率僅在15%左右。

有民眾在互聯網放出微軟公司的內部郵件稱，微軟今年提交的H1B申請中，只有15%中籤，而去年該數字為25%。因微軟公司樣本數量較大，其中籤率基本與真實中籤率相當。例如去年移民局 公布的中籤率為26.4%，與25%相差不大。

與此同時，不少留學生在網路上發帖通報今年抽籤結果，雖有不少華生公布喜訊，也有很多感嘆未能中籤，十分焦慮。更有抽了三、五次都未中籤的網友。

南加州移民律師許俊良說，目前移民局官方抽籤率還未公布，但就目前經驗來看，五、六個申請案例只有一個中籤，中籤率差不多在15%。相比去年，每四到五個案例中有一個中籤。

H1B工作簽證是雇主為外國勞工申請的簽證。一般在美的留學生畢業後想留美找工作，都需要雇主贊助申請該簽證。而獲得工作簽證也是職業移民的第一步，因此每年申請數量都很火爆。根據移民局公布的數字，今年進行的抽籤中，收集到共48萬3000多份申請，在近五年內創新高，上一個年度申請數量為30萬8000多份。而移民局每年發放的名額僅有8萬5000個。

相比大學生，碩士及以上學位的人中籤率較高一點。移民局的抽籤機制是，所有人在一個池子中先抽取6萬5000個名額，剩下2萬個名額再單獨給碩士及以上學位的人抽一次。

今年中籤概率低，另一個原因是H1B抽籤被濫用得越來越嚴重。許俊良介紹，他手中的案例有華生今年第五次抽籤，仍未抽中，真的很可憐。近幾年一人用兩個甚至以上公司抽籤的情況越來越嚴重，甚至有的公司將工程外包給國外工程師，為他們贊助H1B，如果一個工程師接美國十家公司的外包工程，那麼5000人這麼做的話，就是5萬個名額，而移民局每年總共也只有8萬多名額。

許俊良對這個情形表示無奈。他說老老實實找一家公司贊助H1B的華人留學生，怎麼能打得過這些外包公司呢？這種外包公司在法律上完全合法，移民局也沒辦法。他說，辦法中的辦法是對H1B漲價，但法案已被國會否決。

南加州劉同學在某大學讀最後一年碩士，去年幸運地找到一家為其贊助H1B的華人公司。雖然薪水不高，但她認為能找到願意贊助她H1B簽證的公司已經不容易，因此很滿足。不過在今年3月份的抽籤中，她未能中籤。劉同學說，目前只能再多讀一年書維持暫時的CPT允許工作的身分，明年再嘗試抽一次。不過她聽說H1B抽籤越來越難，不免有些迷茫，只能邊走邊看。

至於今年移民局是否還會有補抽簽證的「海底撈」，許俊良表示，目前還不一定。一般「海底撈」是在10月份，不過即使有，名額也很少，抽到的機率很小。